Primăria Florești a început să ude principalele străzi pentru a reduce temperatura resimțită. Bogdan Pivariu: „Vă rugăm, în mod special, să acordați atenție persoanelor vulnerabile!”

Primăria Florești a demarat o campanie de udare a principalelor străzi și artere intens circulate din comună, ca măsură pentru combaterea efectelor caniculei.

Primăria Florești a început să ude principalele străzi și artere intens circulate din comună pentru a reduce efectele caniculei. | Foto: Facebook - Bodgan Pivariu

Primăria Florești a început să ude principalele străzi și artere intens circulate din comună pentru a reduce efectele caniculei.

Măsura, anunțată de primarul Bogdan Pivariu pe pagina sa de Facebook, are rolul de a diminua temperatura resimțită la nivelul carosabilului și trotuarelor, de a reduce praful din aer și de a îmbunătăți confortul termic al locuitorilor.

Primăria Florești udă străzile pentru a reduce efectele caniculei

În contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă, Primăria Florești a început o campanie de udare a principalelor străzi și artere intens circulate din comună. Anunțul a fost făcut de primarul Bogdan Pivariu, printr-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit edilului, măsura urmărește diminuarea efectului de „insulă de căldură” produs de suprafețele asfaltate și betonate, reducerea temperaturii resimțite la nivelul carosabilului și trotuarelor, precum și limitarea cantității de praf aflată în suspensie.

„Având în vedere temperaturile extrem de ridicate din această perioadă, în Florești desfășurăm o campanie de udare a principalelor străzi și artere intens circulate din comună. Această măsură are un rol important în diminuarea efectului de «insulă de căldură» creat de suprafețele asfaltate și betonate, contribuie la scăderea temperaturii resimțite la nivelul carosabilului și trotuarelor, reduce cantitatea de praf aflată în suspensie și îmbunătățește confortul termic al locuitorilor în perioadele caniculare”, a transmis Bogdan Pivariu.

Primarul face apel la locuitori să îi protejeze pe cei vulnerabili

Edilul le recomandă locuitorilor să evite deplasările și expunerea la soare în intervalele cu temperaturi foarte ridicate, dacă acestea nu sunt absolut necesare, să consume suficiente lichide și să poarte haine lejere, în culori deschise.

Totodată, Bogdan Pivariu face apel la solidaritate și îi îndeamnă pe floreșteni să verifice starea persoanelor vulnerabile.

„Vă rugăm, în mod special, să acordați atenție persoanelor vulnerabile – vârstnici, persoane cu afecțiuni medicale, persoane care locuiesc singure sau cu mobilitate redusă. Un telefon sau o vizită scurtă pot face diferența. Asigurați-vă că sunt bine, că au apă suficientă și că nu au nevoie de sprijin”, a transmis primarul comunei Florești.

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