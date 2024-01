Pe ce merg banii din bugetul de dezvoltare al comunei Florești? Pivariu: „Anul acesta, multe dintre investiții ajung la final”.

Comuna Florești va avea, în 2024, un buget record de 220 milioane de lei, din care 58% merge pe secțiunea de dezvoltare. Ce proiecte vor primi finanțare anul acesta?

Florești, cea mai mare comună din țară, va avea, în 2024, un buget-record de aproape 220 milioane de lei. Mai bine de jumătate din bani vor fi investiți în dezvoltare. În ceea ce privește alocările pentru dezvoltare, acestea sunt cu aproape 50 de milioane de lei mai mari decât în anul precedent - circa 126 milioane de lei, față de 78 mil. lei. Totodată, ponderea din buget a fondurilor europene s-a dublat față de anul trecut.

Primarul Bogdan Pivariu a vorbit marți despre proiectele care vor fi finanțate din bugetul comunei pe anul acesta, arătând că bugetul de dezvoltare al comunei va crește pe parcursul anului, pe măsură ce proiectele depuse pentru finanțare din fonduri europene vor fi aprobate.

„Lucrările la muzeu (Muzeul Identității Transilvănene - n.red.) ar trebui, în mod normal, să înceapă anul acesta. Se adaugă încă o sumă bunicică de fonduri europene care intră în localitatea noastră. Floreștiul devine un jucător important în ceea ce privește dezvoltarea regională. Acest buget, de aproximativ 44 de milioane de euro, va cunoaște, cu siguranță, o creștere pe parcursul anului, pentru că avem o mulțime de proiecte depuse pe fonduri europene, care se află în analiză. Unele dintre ele au parcurs pași importanți, suntem cu multe proiecte aproape de semnare a finanțării. Tot ce vine, contract de finanțare din fonduri europene, va intra în bugetul de dezvoltare pe anul acesta”, a declarat Bogdan Pivariu, la un post local de radio.

„Anul inaugurărilor” la Florești

Primarul a arătat că 2024 va fi anul în care mai multe proiecte importante, multianuale, care vor duce la îmbunătățirea calității vieții floreștenilor, vor fi duse la bun sfârșit. Printre acestea a enumerat parcul de pe strada Tăuțiului - cel mai mare parc din localitate, strâmtoarea Tera și grădinița din Tăuți.

„Bugetul de investiții a fost gândit strategic, pentru că în acest an avem multe investiții care au termen de finalizare și un gospodar responsabil strânge bani pentru momentul când trebuie să plătească aceste investiții. În nici un an nu am gândit singular bugetul de investiții, ne-am gândit strategic, multianual, pentru că ne aflăm în fața unui moment istoric: am știut că investițiile pe care le-am făcut au anumite etape de parcurs și știam că va veni momentul când ele vor trebui plătite. Anul acesta este anul când multe dintre aceste investiții ajung la final și de aceea am și strâns bani pentru acest an. Anul acesta avem termene de finalizare pentru: cel mai mare parc amenajat vreodată în Florești, de aproximativ 4,2 hectare, care valorează aproximativ 4 milioane de euro. Avem de finalizat investiția de la Tera, care este peste 3 milioane de euro. Acolo este primul drum creat de la zero prin exproprieri din comuna Florești. Acolo nu a existat niciodată drum, am expropriat și am făcut posibil să fie funcțională, încă se lucrează la proiect dar va fi finalizată anul acesta. O parte din lucrări a fost deja finalizată. Mai avem câteva străzi în lucru care însumează de asemenea 4 milioane de euro, care au termen de finalizare anul acesta. Discutăm nu doar de modernizarea străzilor, ci și de redimensionarea lor și de introducere a rețelelor utilitare, acolo unde a fost nevoie. Lucrăm de asemenea la grădinița din Tăuți, avem de plătit acum, la început de an, finalizarea lucrărilor și vom aduce cât mai repede copilașii la această unitate, eu preconizez că undeva în a doua parte a lunii februarie acest lucru va fi posibil. Tot în acest an, avem de funcționalizat grădinița de pe strada Abatorului, sunt bani care vor fi plătiți în acest an. Trebuie finalizat și plătit proiectul pentru noua școală și demarată licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea sunt doar câteva dintre investiții, din cele peste 110 de pe listă”, a mai arăta primarul Bogdan Pivariu.

Comuna Florești, cel mai mare buget din istorie

Proiectul de buget al comunei Florești a fost publicat luni, 15 ianuarie 2024, în consultare publică pe site-ul Primăriei, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale. Bugetul local al comunei Florești pentru anul 2024 depășește recordul pentru cel mai mare buget din istoria comunei stabilit în 2023, ajungând anul acesta la aproape 220 milioane de lei. Bugetul este cu 42% mai mare decât bugetul pe 2023, de 154 milioane de lei.

Este vorba, totodată, de o creștere de 128% față de bugetul pe anul 2020, când primarul Bogdan Pivariu și-a început mandatul.

Creșterea bugetului se explică prin creșterea locurilor de muncă din comună, dar și prin eforturile administrației locale de a crește nivelul de colectare a taxelor, atât în cazul persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice.

Comuna Florești este parte a marilor proiecte de infrastructură rutieră și sanitară din regiune. Astfel, potrivit ultimilor modificări anunțate la finalul anului trecut, primele lucrări la metroul din Cluj-Napoca vor începe din Florești. De asemenea, Spitalul Regional de Urgență Cluj va fi realizat pe teritoriul comunei, iar accesele la viitorul spital vor fi implementate și prin intermediul centurii ocolitoare.

În plus, deschiderea de noi unități de învățământ în comună, precum și realizarea campusului integrat pentru învățământ dual în Florești vor avea impact atât în ceea ce privește dezvoltarea și educația, dar vor fi resimțite și de șoferi, prin diminuarea valorilor de trafic.

