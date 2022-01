Bulgaria ar putea ÎNCHIDE centrele comerciale după un nou record de cazuri COVID-19

Bulgaria a înregistrat în ultimele 24 de ore 160 de decese şi 9.996 de cazuri de COVID-19, un record zilnic de cazuri de la începerea pandemiei.

Bulgaria a înregistrat în ultimele 24 de ore 160 de decese şi 9.996 de cazuri de COVID-19, un record zilnic de cazuri de la începerea pandemiei şi cu perspectiva închiderii unor centre comerciale în unele regiuni, pentru a evita creşterea numărului de contagieri şi intrarea în colaps a sistemului sanitar.

Acest nou număr de contagieri reprezintă o creştere cu 41 % faţă de precedentul record zilnic, înregistrat în urmă cu aproape o săptămână.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, precedentul record de contagieri a fost de 7,062 noi cazuri înregistrat miercuri, 12 ianuarie. Alte 161 de persoane au murit de COVID-19 în ultimele 24 de ore, ridicând bilanţul total în această ţară la 32.247 de morţi.

Bulgaria are în prezent cel mai mare indice de mortalitate asociat COVID-19 din întreaga Uniune Europeană, potrivit portalului Our World in Data, aproape de trei ori mai mare decât media europeană.

Unii experţi prognozează o creștere accelerată a cazurilor de COVID-19 în următoarele săptămâni cu recorduri de 70.000 de cazuri pe zi.



Ocuparea paturilor la terapie intensivă în regiunile din nordul ţării se apropie de pragul de 80% , un procent care ar putea duce la declanşarea planului de prevenire al guvernului care prevede închiderea tuturor centrelor comerciale neesenţiale.

Bulgaria a administrat în ultimele 24 de ore 13.723 doze de vaccin anti-COVID-19, astfel încât numărul total al persoanelor vaccinate se ridică la 4,02 milioane.

Potrivit Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), doar 28,3% dintre cetăţeni sunt vaccinaţi cu schema completă, astfel încât Bulgaria se situează pe ultimul loc în clasamentul imunizărilor din Uniunea Europeană.

