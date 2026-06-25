Rusia închide consulatul român din Sankt Petersburg

Rusia a decis să închidă consulatul român din Sankt Petersburg, după măsurile luate de României în cazul dronei care a lovit un bloc la Galați.

Rusia închide consulatul român din Sankt Petersburg | Foto: DepositPhotos.com

Rusia închide consulatul român la Petersburg. Ministerul Afacerilor Interne (MAE) din România a spus că decizia era previzibilă.

A fost închis consulatul român la Sankt Petersburg

Gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv, a anunțat, joi, 26 iunie 2026, Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a precizat că decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat joi după-amiază la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, a anunța MAE, joi, într-un comunicat.

MAE: Reacția Rusiei era previzibilă

Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă.

„Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv”, se menționează în comunicat.

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Foto: DepositPhotos.com

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