Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța

Ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a fost convocat joi la sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova.

Diplomatul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Diplomatul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Potrivit autorităților ruse, diplomatului român îi vor fi comunicate măsurile de represalii adoptate după decizia României de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția Interfax.

„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța”, a declarat Maria Zaharova.

Decizia României, după incidentul cu drona de la Galați

La sfârșitul lunii mai, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat declararea consulului general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata și închiderea Consulatului General al Rusiei din oraș.

Hotărârea a fost luată după ce, în noaptea de 29 mai, o dronă s-a prăbușit peste un imobil rezidențial din Galați și a explodat, provocând un incendiu în urma căruia două persoane au fost rănite.

La momentul respectiv, șeful statului a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse, în contextul războiului declanșat împotriva Ucrainei.

Schimb de măsuri diplomatice

După anunțul făcut de autoritățile române, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Acum, Moscova răspunde prin convocarea ambasadorului României, Cristian Istrate, urmând să îi comunice măsurile pe care le consideră represalii față de decizia autorităților române de a închide reprezentanța diplomatică rusă de la Constanța.

Foto: DepositPhotos.com

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