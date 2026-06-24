Traficul feroviar a fost „paralizat” în Germania din cauza unei defecțiuni

O defecține a sistemelor de radiocomunicații a „paralizat”, traficul feroviar din Germania.

Traficul feroviar a fost paralizat în Germania | Foto: DepositPhotos.com

Toate trenurile din Germania au fost „blocate în gări” marți seară, 23 iunie 2026, din cauza unei defecțiuni a sistemelor feroviare de radiocomunicații, iar traficul a fost întrerupt, a anunțat operatorul național de căi ferate Deutsche Bahn, relatează AFP, potrivit Agerpres.ro.





Problema a fost rezolvată

„Tehnicienii noștri lucrează din răsputeri la rezolvarea acestei perturbări”, a indicat Deutsche Bahn pe site-ul.

Ulterior problema a fost rezolvată, iar Deutsche Bahn a anunțat că traficul feroviar a fost reluat treptat.

A fost afectat sistemul digital de comunicații radio folosit pe rețeaua feroviară, ceea ce a dus la oprirea trenurilor din motive de siguranță.

Această pană este generalizată a fost toate trenurile - urbane, regionale sau de lungă distanță - ale Deutsche Bahn, avertizează regia de transport public din Berlin pe platforma X.

După decenii de subinvestiții, care au dus la scăderea punctualității trenurilor, Germania încearcă să își modernizeze rapid rețeaua feroviară învechită cu ajutorul investițiilor publice masive.

În nord, trenurile companiei feroviare regionale private Metronom erau de asemenea „complet oprite, deoarece radioul feroviar era în pană la scară largă”.

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Foto: DepositPhotos.com

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