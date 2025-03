România și Ungaria întăresc cooperarea energetică

România a încheiat cu Ungaria un acord de solidaritate de importanţă istorică pentru menţinerea securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

Acord energetic România - Ungaria | în imagine: Discuții bilaterale privind întărirea securității energetice regionale și diversificarea aprovizionării cu gaze naturale la sediul Ministerului Energiei, 20 ianuarie 2025|Sursa foto: energie.gov.ro

Tratatul de solidaritate a gazelor naturale îmbunătățește semnificativ securitatea aprovizionării cu energie și menține măsura reducerii cheltuielilor cu utilităţile.

Acord energetic România- Ungaria

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a semnat, luni, la Budapesta, un acord de solidaritate pentru asigurarea securității energetice în regiune.

„Acest lucru asigură protecţie reciprocă, în condiţii echitabile atât pentru consumatorii maghiari, cât şi pentru cei români.

Mai mult, cooperarea este de o importanţă deosebită şi pentru că România va deveni, în câţiva ani, singurul exportator net de gaze naturale din regiune şi cel mai mare producător din Uniunea Europeană”, a informat ministrul maghiar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit agenției maghiare de presă MTI.

Ministrul ungar de externe a mai spus, totodată, că ambele ţări consideră furnizarea de energie ca fiind o problemă fizică şi practică şi nu abordează chestiunea din punct de vedere ideologic, totodată există un consens şi cu privire la rolul din viitor al gazelor naturale, ceea ce conferă o bază bună pentru cooperare.

Transport de 2,6 miliarde de metri cubi de gaze pe an

În cadrul conferinţei de presă comune, Péter Szijjártó a subliniat că România are capacităţi de producţie semnificative, care se vor extinde în viitor, și o capacitate mare de stocare în comparaţie cu alte state din regiune, în plus, are acces şi la surse alternative.

„Ungaria a avut, astfel, un interes important să poată semna cât mai curând posibil acest acord de solidaritate cu România, dintre toţi vecinii săi”, a spus ministrul ungar de externe.

România și Ungaria şi-au conectat deja reţelele de conducte de gaze naturale, iar recent, capacitatea interconectorului a fost majorată, astfel încât în prezent este posibilă transportarea a 2,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an.

„Anul trecut au fost comercializate în total 1,8 miliarde de metri cubi, contribuind la securitatea aprovizionării cu energie în cele două ţări”, a explicat Szijjártó.

România se află, datorită unui zăcământ uriaş din Marea Neagră, în faţa unei oportunităţi uriaşe de a deveni un exportator net de gaze naturale.

„Aici, în regiune, acesta va fi singurul zăcământ nou sau opţiune de sursă de gaze care poate servi scopului diversificării aici. Astfel că noi suntem, în mod firesc, interesaţi de extinderea cooperării noastre cu România în domeniul gazelor naturale, iar companiile noastre poartă deja negocierile comerciale necesare în acest sens”, a mai declarat Szijjártó.

În toamna anului trecut, România devenea cel mai importan producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, depășind Olanda, pe fondul exploatării resurselor din Marea Neagră.

Electricitate „verde” din Marea Caspică

Luni, la Budapesta, a fost stabilit un proiect energetic semnificativ - Coridorul energetic verde.

Astfel, ministrii Energiei din România, Ungaria, Azerbaidjan, Bulgaria și Georgia au agreat proiectul de realizare a celei mai extinse rețele electrice subacvatice pentru a aduce electricitatea verde din Marea Caspică în Europa Centrală.

„Vom construi cea mai lungă linie electrică subacvatică din lume, pentru a aduce electricitatea verde din Marea Caspică în Europa Centrală.

Cererea de energie electrică este în creștere și toate acestea trebuie servite într-un mod ecologic, cât mai scăzut posibil.

Astfel, cel mai mare proiect de energie verde din Europa ar putea fi creat în jumătatea estică a continentului”, a anunțat ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

