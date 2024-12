Mesajul Papei Francisc de Crăciun: „Să găsim curajul să schimbăm lucrurile care sunt greșite”

Papa Francisc a deschis „Anul Sfânt” 2025 al Bisericii Catolice, un mare pelerinaj în care peste 30 de milioane de credincioşi din întreaga lume sunt aşteptaţi la Roma, plasând astfel Crăciunul sub semnul Jubileului, relatează AFP.

Suveranul Pontif a deschis „Ușa Sfântă” a Bazilicii Sfântul Petru.| Vatican News - Facebook

În Ajunul Crăciunului, Papa Francisc a vorbit despre importanța „speranței”. Suveranul Pontif a explicat că fiecare om poate avea un impact asupra lumii și l-a dat drept exemplu pe Iisus, care s-a născut drept fiul unui tâmplar sărac.

Suveranul Pontif a deschis „Ușa Sfântă” a Bazilicii Sfântul Petru, în scaun cu rotile, la Vatican, marți seara, în prezența a 30.000 de spectatori. De-a lungul anului ce urmează, pelerini din toată lumea vor trece pragul acestei uși, închisă de obicei, pentru primi „indulgenţa deplină”, iertarea păcatelor, potrivit tradiţiei.

Papa Francisc „deschise” Ușa Sfântă pentru a inaugura Jubileul 2025. FOTO: Vatican News - Facebook

Mesajul Papei în Ajunul Crăciunului

Papa Francisc a spus marţi, în predica sa, că povestea naşterii lui Iisus ca fiu al unui tâmplar sărac ar trebui să insufle speranţa că toţi oamenii pot avea un impact asupra lumii, relatează Reuters.

„Speranţa este o chemare să nu zăbovim, să nu ne lăsăm opriţi de vechile noastre obiceiuri sau să ne complacem în mediocritate sau lenevie. Speranţa ne cheamă ... să fim supăraţi pe lucrurile care sunt greşite şi să găsim curajul de a le schimba”, a spus Suveranul Pontif.

Începe Anul Sfânt catolic

Un An Sfânt catolic, cunoscut şi sub numele de Jubileu, este considerat o perioadă de pace, iertare şi indulgenţă. În mod normal, acesta are loc la fiecare 25 de ani. Pelerinii care vin la Roma în timpul anului pot obţine indulgenţe speciale, sau iertarea păcatelor lor. Acest jubileu va dura până la 6 ianuarie 2026. Vaticanul se aşteaptă ca până la 100.000 de pelerini să treacă pe uşă în fiecare zi anul viitor.

În cadrul Sfintei Liturghii papale, la care au participat mii de persoane în Bazilica Sfântul Petru şi alte mii care au urmărit evenimentul pe ecranele din piaţa exterioară, Papa a repetat, de asemenea, un apel anterior adresat naţiunilor dezvoltate de a folosi Jubileul pentru a reduce povara datoriilor cu care se confruntă ţările cu venituri mici.

„Jubileul ne cheamă la reînnoire spirituală şi ne angajează la transformarea lumii noastre. Un timp de jubileu pentru ţările sărace împovărate sub datorii nedrepte; un timp de jubileu pentru toţi cei care sunt robiţi de forme de sclavie vechi şi noi”, a spus Suveranul Pontif.

Măsuri de securitate sporite la Vatican

Papa, în vârstă de 88 de ani, slăbit recent de o răceală, va da, miercuri, la ora locală 12 (13, ora României), tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi" („Oraşului şi lumii”).

Suveranul Pontif urmează să facă, cu această ocazie, un tur de orizont al conflictelor din lume şi să-şi reînnoiască apelurile la un armistiţiu în Orientul Mijlociu, la trei zile după ce a criticat „cruzimea” atacurilor Israelului în Fâşia Gaza, faţă de care diplomaţia israeliană a protestat.

După un atac sângeros într-un târg de Crăciun în Germania, securitatea a fost consolidată în împrejurimile Vaticanului. Aproximativ 700 de agenţi suplimentari au fost desfăşuraţi la Roma, a anunţat Ministerul italian de Interne.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: