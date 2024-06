Țara cu propriul calendar. Sărbătorește Anul Nou în septembrie și este încă în 2016.

În timp ce lumea întreagă se află în 2024, o țară africană în care anul are 13 luni a rămas în anul 2016. Iată care e motivul pentru care această țară este în urmă!

Țara în care un an are 13 luni, iar locuitorii ei sunt acum abia în anul 2016. Etiopienii nu au trecut în noul an, și asta datorită faptului că țara africană este cu 7 ani și 8 luni în urma celui gregorian. Drept urmare, etiopienii prăznuiesc începutul unui an nou pe data de 11 sau 12 septembrie, dacă anul respectiv este unul bisect.

„Suntem unici. Nu am fost niciodată colonizați”

În Etiopia, anul nașterii lui Isus Hristos este recunoscut ca fiind cu șapte sau opt ani mai târziu decât calendarul gregorian sau „occidental”, care a fost introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582, scrie PRESShub care citează Aktual24

Potrivit experților, Biserica Romană și-a ajustat calculul în anul 500 d.Hr., în timp ce Biserica Ortodoxă Etiopiană a optat să rămână la datele antice. Deși o mare parte din restul lumii a adoptat calendarul gregorian, Etiopia și l-a păstrat pe al său.

„Suntem unici. Nu am fost niciodată colonizați. Avem propriul nostru calendar. Avem propriul nostru alfabet. Avem propriile noastre tradiții culturale”, spune Eshetu Getachew, CEO al Rotate Ethiopia Tours And Travel.

Un sistem solar-lunar cu 13 luni

Calendarul etiopian are multe asemănări cu calendarul copt al Bisericii Ortodoxe Copte din Alexandria, o biserică creștină ortodoxă orientală cu sediul în Egipt.

Urmând un sistem solar-lunar, durează 13 luni, 12 dintre aceste luni având 30 de zile. Ultima lună este formată din doar cinci zile sau șase zile în timpul unui an bisect.

Călătorii care vizitează Etiopia sunt adesea uimiți să afle că s-au dus „înapoi în timp”, unii apelând la rețelele sociale pentru a-și exprima nedumerirea.

Întrucât companiile și școlile internaționale cu sediul în țară tind să urmeze calendarul gregorian, mulți etiopieni nu au de ales decât să folosească simultan atât calendarul tradițional etiopian, cât și calendarul occidental.

Unele instituții trebuie să continue să schimbe între cele două calendare, incorporând diferite date și ore, atunci când corespondează cu etiopienii, în special cu cei din mediul rural, și cu cei din afara țării.

