Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca- în topul universităţilor în domeniul Inginerie şi Tehnologie conform QS World University Rankings by Subject 2022

Unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale de ierarhizare valorică a universităţilor pe diferite domenii şi specializări, QS World University Rankings by Subject, realizat de către compania Quacquarelli Symonds din Marea Britanie, a dat publicităţii miercuri, 6 aprilie a.c. rezultatele pe anul 2022.

În acest an, QS World University Rankings by Subject include un numar de 1.543 de universităţi şi un total de 51 de specializări, grupate în cinci mari domenii științifice/academice. Rezultatele date publicităţii evaluează un număr impresionant de instituţii de învăţământ superior (diferit pe fiecare domeniu şi specializare) şi le ierarhizează în baza unei metodologii care ia în considerare criterii referitoare la reputaţia academică, reputaţia în rândul angajatorilor, calitatea cercetării derulate (reflectată prin numărul de citări ale lucrărilor publicate de membrii instituţiilor universitare) şi indicele Hirsch. Astfel în domeniul:

- Engineering & Technology au fost analizate 1.955 universităţi, fiind incluse în top primele 520;

- Art and Humanities au fost analizate 1.472 universităţi, fiind incluse în top primele 500;

- Natural Sciences au fost analizate 1.505 universităţi, fiind incluse în top primele 500;

- Social Sciences & Management au fost analizate 2.005 universităţi, fiind incluse în top primele 520;

- Life Science & Medicine au fost analizate 1.245 universităţi, fiind incluse în top primele 500.

Domeniul Engineering & Technology cuprinde şi în acest an, două universităţi tehnice din România, respectiv Universitatea Politehnică din Bucureşti, poziţia 401-450 și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), poziţia 451-500, ceea ce reconfirmă capacitatea şi potenţialul extraordinar al învăţământului tehnic românesc. Următoarele patru domenii analizate, prin specificul lor, se adresează universităţilor comprehensive sau de specialitate (artă, medicină, economie etc.) unde regăsim şi două universităţi româneşti.

În continuare, clasamentul QS World University Rankings by Subject, analizează şi ordonează universităţile prin prisma subdomeniilor/specializărilor pe care le oferă.

În domeniul Engineering & Technology sunt definite şapte subdomenii/specializări, dintre care patru sunt oferite şi prin programele de studiu ale UTCN, 3 dintre ele fiind plasate în poziţii extrem de onorante, respectiv:

Engineering - Mecanical, Aeronautical & Manufacturing în care au fost analizate 1.470 de universităţi şi incluse în top primele 520. UTCN ocupă poziţia 301-350 la nivel internaţional şi 1 la nivel naţional, alături de Universitatea Politehnica din Bucureşti. Tot aici sunt incluse încă două universităţi tehnice românești (din Iaşi şi Timişoara) şi respectiv Universitatea Transilvania din Braşov.

în care au fost analizate 1.470 de universităţi şi incluse în top primele 520. UTCN ocupă poziţia 301-350 la nivel internaţional şi 1 la nivel naţional, alături de Universitatea Politehnica din Bucureşti. Tot aici sunt incluse încă două universităţi tehnice românești (din Iaşi şi Timişoara) şi respectiv Universitatea Transilvania din Braşov. Engineering - Electrical & Electronic , în care care au fost analizate 1.556 de universităţi şi incluse în top primele 510. UTCN ocupă poziţia 351-400 la nivel internaţional şi 2 la nivel naţional, după Universitatea Politehnica din Bucureşti. Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi ocupă poziția a 3-a la nivel național.

în care care au fost analizate 1.556 de universităţi şi incluse în top primele 510. UTCN ocupă poziţia 351-400 la nivel internaţional şi 2 la nivel naţional, după Universitatea Politehnica din Bucureşti. Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi ocupă poziția a 3-a la nivel național. Engineering - Computer Science & Information Systems în care au fost analizate 1.793 de universităţi şi incluse în top primele 670. UTCN ocupă poziţia 601-650 la nivel internaţional şi 3 la nivel naţional. Prima poziţie la nivel naţional este ocupată de Universitatea Politehnica din Bucureşti, la egalitate cu Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, urmate de Universitatea Bucureşti.

”Sunt extrem de bucuros că şi în acest an, UTCN se clasează pe poziţii extrem de onorante în ultimul clasament dat publicităţii de QS World University Rankings by Subject, atât în domeniul specific universităţii noastre, inginerie & tehnologie, cât şi în subdomeniile/specializările pe care le oferim. Acest rezultat demostrează, încă o dată, faptul că, absolvenţii universităţii noastre dobândesc competenţe şi abilităţi de un înalt nivel academic şi ştiinţific prin programele de studiu, de cercetare şi inovare oferite în domenii precum automatizări industriale și robotică, automotiv, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, microelectronică, tehnologii avansate de fabricație şi multe altele.

UTCN, ca parte a alianţei formată prin asocierea a 8 instituții de învățământ superior europene, (European University of Tehnology - EUt+) este decisă a-şi îmbunătăți, în anii care vin, poziţiile din clasamentele internaționale prin dezvoltarea în continuare a domeniilor esențiale unei dezvoltări sustenabile, în concordanță cu noile tendințe tehnologice. Domeniul dezvoltării durabile cu obiective privind mobilitatea inteligentă, energii regenerabile, clădiri verzi, economie circulară, alături de cel al digitalizării focusat pe zona de inteligență artificială, Cloud&Big Data, Internet of Things, cybersecurity şi platforme de inovare, reprezintă direcţiile noastre strategice”, a declarat Rectorul UTCN, Prof. dr. ing. Vasile Ţopa.

