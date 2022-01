Orele remediale din mai 2021 nu au fost plătite integral. Cîmpeanu: „Am văzut rapoarte aberante, dar vor fi plătite luna viitoare”

Orele remediale pe luna mai a anului 2021 nu au fost plătite integral, iar ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că vor fi plătite luna următoare, în februarie 2022.

Orele remediale din mai 2021 nu au fost plătite integral. Cîmpeanu: „Am văzut rapoarte aberante, dar vor fi plătite luna viitoare”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marţi, că orele remediale pentru luna mai 2021 nu au fost plătite integral, dar vor fi achitate luna viitoare.

„Termenul de plată pe care l-am dat iniţial a fost depăşit demult şi mi-am cerut şi scuze profesorilor care au făcut aceste ore remediale şi încă nu şi-au primit aceste drepturi salariale pentru care există resurse financiare. Un nou termen ar trebui să fie luna viitoare”, a spus, la Digi24, ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu a explicat că procesul de verificare a rapoartelor privind plata orelor remediale este anevoios.

„Există un proces foarte greoi de verificare. Trebuie să facem ceva cu această birocraţie şi această alfabetizare funcţională. Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 lei care trebuie să fie plătiţi. De unde 731 lei, când am anunţat un cuantum de 100 lei pe oră? Un raport nu poate fi de 731 lei. Poate fi de 700 lei, 800 lei, 1.000 lei. Şi totuşi, am văzut rapoarte de 731 lei, evident, aberante”, a precizat el.

Ministrul a subliniat că plata orelor remediale pe luna aprilie 2021 a fost făcută integral.

CITEȘTE ȘI: