Peste 22.700 de candidați înscrişi la UBB în prima sesiune de admitere. Peste 500 sunt olimpici, campioni sportivi sau câștigători de concursuri.

Peste 22.700 de candidaţi și-au depus dosarele de înscriere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) în sesiunea de vară a admiterii în anul universitar 2024-2025.

Peste 500, olimpici, campioni sportivi sau câștigători de concursuri

Aproape 400 de dosare au fost depuse de olimpici și premiați ai unor concursuri naționale și internaționale la diverse materii sau campioni sportivi și peste 100 de câștigători ai altor concursuri academice.

Creştere a solicitărilor studenţilor internaţionali

De asemenea, câteva sute de dosare au fost depuse pentru admiterea la nivel de doctorat (în creștere cu 20% față de anul trecut) în cel mai mare și mai complex Institut de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) al țării – cu 32 de domenii de doctorat în 31 de școli doctorale–, iar sutele de solicitări ale studenților internaționali le depășesc, de asemenea, pe cele de anul trecut cu aproape 50%.

Daniel David, rectorul UBB, a declarat că interesul mare faţă de universitate era de aşteptat, pentru ca de ani de zile este cea mai mare şi cea mai bine poziţionată din ţară în rankingurile internaţionale.

„Nu pot decât să reiau și să completez declarația anterioară, în care spuneam că «interesul mare față de UBB era de așteptat, așa cum este de ani de zile pentru cea mai veche, cea mai mare și cea mai bine poziționată acum universitate din țară în rankingurile internaționale, care, în plus, ca instituție publică, și-a asumat și o misiune pentru «excelență incluzivă». Așa am ajuns cea mai mare comunitate academică a țării și am contribuit decisiv la poziționarea orașului ca cel mai bun centru academic pentru studenți din România (conform QS 2024)! Acum pe mine mă surprind însă pozitiv trei lucruri. Primul se referă la diversitatea tot mai consistentă a zonelor țării de unde ne vin studenții; mereu am avut studenți din toate zonele țării, dar acum avem tot mai mulți, lucru important pentru o universitate care nu este în capitala țării! Al doilea se referă la numărul tot mai mare de studenți internaționali, lucru important pentru o universitate care nu are mecanisme conjuncturale/atipice de atragere a studenților internaționali; aici însă suntem atenți, deoarece, așa cum marile universități americane adesea nu se află în topul clasamentelor celor cu cei mai mulți studenți internaționali, fiind dedicate în primul rând educării studenților din țară (fără să refuze un procent rezonabil de studenți internaționali, unele având chiar limită de acceptare pentru numărul de studenți internaționali), nici UBB nu-și propune să-și distorsioneze misiunea. În fine, de ani de zile, în unele specializări avem una din cele mai mari competiții pe locurile bugetate din țară; nu cred că sunt prea numeroase universități în țară cu multe specializări la licență, consistente ca număr de studenți, unde competiția să ajungă adesea la un număr considerabil de candidați pe un loc (ex. 13), asta arătând interes (din partea tinerilor) și calitate (din partea UBB) și astfel cred că în viitor ministerul trebuie să aloce mai multe locuri bugetate în aceste direcții de interes pentru tineri (în spiritul «excelenței incluzive» o vom face și noi, la admiterea de acum și din toamnă, în limitele pe care le avem), inclusiv alături de autoritățile locale, cu toții să căutăm soluții mai bune pentru cazarea studenților. Mai adaug acum că mă bucur că între zecile de mii de aplicații, câteva sute vin din partea olimpicilor, premianților unor concursuri importante și a campionilor sportivi, ceea ce întărește opțiunea UBB pentru conceptul de «excelență incluzivă!» În fine, comisarii Comisiei Europene aflați de-a lungul timpului în vizită la UBB remarcau că UBB, cu trei limbi academice oficiale (română/maghiară/germană), este universitatea europeană cu cel mai complex profil multicultural și mă bucur să văd că această creștere a interesului academic din partea studenților se exprimă în toate liniile academice de studiu”, a declarat prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB.

260 de programe de licenţă, 236 de master şi 32 domenii de doctorat

În acest an candidații au putut alege între cele 260 de programe de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță), respectiv cele 236 de programe de master (învățământ cu frecvență și frecvență redusă) și 32 de domenii de doctorat (din 31 de școli doctorale),

Următoarea etapă a admiterii de toamnă va avea loc în perioada 4-13 septembrie 2024, toate informațiile fiind disponibile pe site-ul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

