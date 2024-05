UBB va avea un program de licenţă în Informatică Economică la Arad, din anul universitar 2024-2025

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va începe din anul universitar 2024-2025 un program academic de licență (forma ID) în Informatică Economică la Arad.

UBB va avea un program de licenţă în Informatică Economică la Arad, din anul universitar 2024-2025/Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va începe din anul universitar 2024-2025 un program academic de licență (forma ID) în Informatică Economică la Arad.

Potrivit reprezentanţilor UBB, programul academic de licenţă se va face prin cea mai mare facultate de specialitate din țară și cea mai bine poziționată în domeniu din România în multe rankinguri internaționale, și anume Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

„Prezența UBB la Arad vine ca urmare a invitației autorităților locale pentru a contribui, alături de cele două universități publice deja existente în oraș, la stabilizarea tinerilor în oraș și la atragerea de resursă umană din regiune. Noul program al UBB are acest potențial, reunind două domenii de vârf în lumea de astăzi, și anume științe economice/businessul și informatica. Infrastructura fizică (ex. săli de curs etc.) va fi asigurată de Universitatea Vasile Goldiș din Arad, în baza parteneriatului încheiat cu UBB, în contextul sprijinului acordat și de fundația comunitară care susține universitatea din oraș și care reunește autoritățile și instituțiile educaționale și culturale majore din Arad. Programul va fi lansat și în cadrul unei conferințe de presă ce va fi avea loc în data de 13 iunie 2024, la Universitatea Vasile Goldiș din Arad”, transmit reprezentanţii Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: