UBB, pe podium în clasamentul Times Higher Education: locul 980 global în cercetare și poziția a treia în țară

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj ocupă poziția 1001-1200 global la nivel internațional și poziția a treia în țară în clasamentul/rankingul Times Higher Education (THE).

UBB, pe podium în clasamentul Times Higher Education. FOTO: monitorulcj.ro

UBB Cluj ocupă poziția 1001-1200 global la nivel internațional și poziția a treia în țară, alături de alte trei universități, în clasamentul/rankingul Times Higher Education (THE), făcut public astăzi, 27 septembrie 2023.

De asemenea, în țară UBB este prima în componenta legată de industrie, iar cea mai bună poziționare a UBB este în componenta de cercetare (productivitate, reputație, venituri) unde ocupă poziția 980 la nivel internațional. UBB se află peste valoarea mediană (percentile) a întregului ranking internațional THE la următorii indicatori: (1) reputația predării/educației, (2) reputația cercetării, (3) veniturile atrase prin cercetare, (4) cercetarea de excelență, (5) impactul cercetării, (6) patente, (7) colaborări internaționale în cercetare-publicații și (7) mobilități studențești internaționale.

În total au fost incluse în ranking 1.904 universități (din cele aproximativ 30.000 existente la nivel internațional).

„În primul rând felicitări celor care se află pe pozițiie 1 și 2 și tuturor incluși în ranking și felicitări și mulțumiri comunității UBB pentru că se află pe podium. Mă bucur să văd toate (4) universitățile clujene de știință în ranking! Așa cum am spus și în alte contexte, fluctuațiile poziției UBB în diverse rankiguri – ex. prezențe, absențe, poziții/ranguri diferite – sunt determinate mai ales de nuanțele diferite în criteriile de clasificare (spre exemplu, în THE mărimea instituției este anulată de indicatori raportați la mărime și se elimină contribuțiile de tip cărți/capitole de carte), dar sunt corectate prin metarankiguri, iar UBB are, sub acest aspect, cea mai bună performanță din istoria sa. Astfel, în „Metarankingul Universitar” (publicat pentru prima dată în 2016 pentru anul 2016 de către Ministerul Educației, iar ulterior, cu aceeași metodologie, de alte organizații academice), care reunește 9 rankinguri/clasamente internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut constant ca performanță din 2016 până în 2022. În „Metarankingul Național” (publicat pentru prima dată în anul 2022 pentru 2021 de către Ministerul Educației), care reunește 9 clasamente internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut ca performanță din 2021/2022 în 2022/2023”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Pe parcursul anului 2023, considerând toate rankingurile incluse în metarankingurile universitare/naționale publicate până în prezent, UBB are cea mai bună performanță din România (cu excepția acestui clasament THE): (1) Poziția 801 – 850 în clasamentul britanic global QS – prima în România; de asemenea, în acest clasament pentru Europa este prima din țară, ocupă poziția 15 în Europa de Est și poziția 260 în Europa. (2) Poziția 923 (top 4,5%) în clasamentul CWUR/Centre for World University Ranking – prima în România; (3) poziția 1157 (Quartilul 1) în clasamentul Scimago al universităților – prima în România; (4) Poziția 1058 în clasamentul Leiden – prima în România. Nicio universitate românească nu a fost inclusă în clasamentul chinez Shanghai/ARWU și în cel taiwanez NTU (ambele rankinguri se bazează mai ales pe publicații de tip articol din zona științelor, indexate Web of Science); aici, din nou, așa cum a mai afirmat, rectorul UBB punctează că „nu trebuie făcut un „doliu național” în legătură cu faptul că România nu mai are reprezentare în rankingul Shanghai și NTU, dar trebuie să învățăm din asta, acționând în beneficiul dezvoltării mediului academic românesc, și anume să regândim arhitectura mediului academic românesc și a finanțării excelenței academice.”

Ca semnatari ai strategiei COARA a Comisiei Europene, semnalăm că trebuie să înțelegem că rankingurile sunt demersuri informative utile, dar nu reflectă complet complexitatea unei universități și că acestea trebuie văzute doar prin această logică.

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: