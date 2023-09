Inițiativă inedită la un liceu din Cluj! Clasicul clopoțel a fost înlocuit cu...muzică rock

Mulți dintre noi recunoaștem sunetul clasic al clopoțelului care anunța începutul și sfâriștul orelor. Liceul Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca le-a oferit elevilor, de la mic la mare, o experiență inedită. Clasicul clopoțel a fost înlocuit cu Metallica și Guns N’ Roses.

Liceul Unitarian „János Zsigmond” din municipiul Cluj-Napoca / Foto: János Zsigmond Unitárius Kollégium - Facebook

Liceul Unitarian „János Zsigmond” din municipiul Cluj-Napoca a renunțat la clasicul clopoțel și l-a înlocuit cu două piese de la Metallica și Guns N’ Roses.

Piesa „Don’t Cry” de la Guns N’ Roses anunță începutul orelor, iar cover-ul trupei Metallica la piesa „Nothing Else Matters” anunță sfârșitul orelor de curs.

Inițiativa a pornit de la directorul adjunct al liceului, Zsolt Solymosi, un pasionat al muzicii rock.

Acesta a declarat pentru monitorulcj.ro că initiative a pornit în urmă cu 15 ani, iar în fiecare an clopoțelul a fost înlocuit cu diferite piese din toate genurile de muzică, de la muzică clasică, la folk și acum rock.

„Noi nu am înlocuit acum clopoțelul, ci în urmă cu 15 ani. Aveam acel sunet standard care era în toată țara care cred că a fost moștenit din comunism și suna atât de tare încât dacă erai sub sonerie pur și simplu ți se oprea inima. Am cumpărat un sistem polifonic care este un server care are 27 de boxe și care este conectat la internet și fiind un jingle ca la radio se poate schimba oricând muzica. Sunt școli care face un playlist zilnic, dar nu mi se pare ok deoarece cei care sunt la oră trebuie să realizeze că este un sunet familiar care sună pentru ieșirea în pauză și pentru întoarcerea la ore. Deci trebuie să fie un sunet familiar. Posibil dacă sună un alt jingle la fiecare oră nu vor știi cum să reacționeze. Noi ținem un jingle 6 luni, înainte de introducerea modulelor am ținut un jingle din septembrie până în decembrie și după am schimbat din ianuarie până în iunie.

Am avut muzică clasică, muzică simfonică, folk și ultima oară am avut ucraineni în clădire, 17 persoane care locuiau cu noi, refugiați din calea războiului, și le-am pus muzică folk ucraineană. La început de an am zis să punem ceva fain, ceva care copiii zâmbesc și altfel am ales cele două clasice, Metallica și Guns N’ Roses. ”, a declarat pentru monitorulcj.ro Zsolt Solymosi, directorul adjunct al Liceului Unitarian „János Zsigmond”.

Cum s-au ales „Don’t Cry” și „Nothing Else Matters”?

„.Căutam un jingle de 30 de secunde care avea cap-coadă un mesaj și solo-urile din Metallica și Guns N’ Roses erau perfecte pentru asta. Erau ca și cum scrise pentru noi (…) Sunt multe birouri în spatele clădirii și ei ascultă de 16 ori piesele noastre (…) Consider că trebuie să fie ceva care să scoată elevii din monotonia care este școala câteodată și soneria este perfectă”, a adăugat Szolt.

Pasiunea pentru muzica rock nu este străină în liceul clujean, după tragedia de la Colectiv, s-au adunat mai mulți muzicieni și membrii ai corului Liceului Unitarian „János Zsigmond” pentru a aduce un omagiu dedicat victimelor.

Înainte de începutul anului școlar 2023-2024 pe pagina de Facebook al liceului a fost făcută o postare cu cele două melodii care vor înlocui clasica sonerie, iar părerile părinților au fost pozitive.

„Foarte pozitive (părerile părinților - n.red.). Am expus într-o postare despre cele două jingeluri și au venit foarte multe feedback-uri pozitive. Au spus că este foarte fain ca o școală să fie atât de deschisă”, a încheiat Szolt.

