Fotografii cu subiectele de la BAC, publicate în timpul examenului: „Făcute cu camere microscopice, ascunse în nasture”

Fotografii cu subiectele de la Bacalaureat au apărut în spațiul public în timp ce elevii încă susțineau examenul. Ministrul Educației spune că acestea au fost făcute cu „camere microscopice”, cel mai probabil puse în nasture.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, joi, în legătură subiectele la Bacalaureat apărute în spaţiul public în timpul desfăşurării examenului, că au fost făcute fotografii „cu camere microscopice situate, eventual, în nasture”, adăugând că trebuie evitată, pe viitor, utilizarea tehnologiei.

„În fiecare astfel de caz noi am identificat centrele din care subiectele au fost făcute publice, pentru că acele foi de examen au un watermark care menţionează numărul centrului, în fiecare astfel de caz am făcut investigaţii prin intermediul inspectoratelor, în unele cazuri a fost înlocuită comisia de examen, în alte cazuri am înţeles că Parchetul s-a sesizat. Ceea ce noi trebuie să evităm pe viitor este utilizarea tehnologiei care avansează în unele cazuri, din păcate, afectând integritatea examenelor naţionale”, a afirmat ministrul Deca.

Ea a precizat că folosirea acestor tehnologii avansate este foarte greu de detectat de către comisii, dar subiectele nu au ieşit în spaţiul public înainte ca elevii să intre în săli, ceea ce înseamnă că nu a fost afectată integritatea acestor examene.

„Înţeleg că multe dintre aceste fotografii au fost realizate cu camere microscopice situate, eventual, în nasture. E vorba despre căşti care se află tot aşa la nivelul urechii şi sunt foarte greu de detectat de către comisii. În astfel de cazuri avem nevoie tot de ajutorul tehnologiei pentru a nu avea astfel de situaţii, însă, aşa cum spuneam, în fiecare caz subiecte au ieşit în spaţiul public în timpul examenului. Niciodată înainte ca elevii să intre în săli subiectele nu au fost publice, deci nu a fost afectată integritatea Evaluării naţionale sau a examenului de Bacalaureat. Acolo unde ele au ieşit înainte de publicarea lor oficială de către Ministerul Educaţiei am realizat anchetă şi s-au luat măsuri”, a transmis Ligia Deca.

Potrivit ministrului, se va face o analiză la nivelul instituţiilor statului pentru a vedea cum pot fi prevenite pe viitor astfel de lucruri. „Înainte se folosea telefonul mobil, acelea nu sunt permise. În cazul acestui tip de echipamente trebuie să găsim alte modalităţi de prevenţie”, a menţionat Ligia Deca.

