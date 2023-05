Clujul a găzduit la Colegiul Economic „Iulian Pop" Concursul Regional de Matematică aplicată în economie - ECOMAT! (P)

Colegiul Economic ,,Iulian Pop" Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Cluj, cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor-UBB, Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș" Satu Mare și Liceul cu Program Sportiv Bistrița, a organizat în perioada 5-7 mai, cea de-a 9 a ediție a concursului regional de matematică aplicată în economie ECOMAT, concurs adresat liceelor economice.

Cea de-a 9 a ediție a concursului regional de matematică aplicată în economie ECOMAT, la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca

Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT oferă o șansă extraordinară elevilor de la profil servicii de a-și măsura nivelul pregătirii, de a se afirma și nu în ultimul rând de a face schimb de cunoștințe, opinii, idei cu colegii lor din alte județe.

Prin urmare acest concurs a dus și va duce la o mai bună pregătire a elevilor școlilor participante în vederea susținerii examenelor de bacalaureat sau admitere în facultăți.



Incepand din anul 2019 elevii care au obtinut premii si mentiuni la concursul ,,ECOMAT”, beneficiază, la admitere la Facultatea de Știinte Economice si Gestiunea Afacerilor - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, de acordarea unui punctaj adăugat la media de bacalaureat în funcție de premiul obținut.

Deschiderea festivă a concursului a avut loc , vineri 5 mai 2023, la Colegiul Economic ,,Iulian Pop”, în prezența invitaților de onoare: președintele de onoare al concursului, domnul profesor universitar emerit dr. Duca Dorel de la Facultatea de Matematică și Informatică – Universitatea Babeș Bolyai Cluj; domnul Conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață, decan al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna conferențiar univ. dr. DUCA EUGENIA de la Universitatea Tehnică Cluj, doamna Inspector Școlar General Adjunct prof. Hodorogea Anca-Cristina care a fost alaturi de noi la multe editii ale concursului, domnul Inspector Școlar de Matematică prof. Pop Cristian –Petru-presedintele concursului care a sprijinit organizarea si desfasurarea concursului încă de la prima ediție și a promovat concursul atat în judet cât și în rândul colegiilor economice din țară altele decat cele partenere.

Concursul, s-a desfăşurat, sâmbătă 6 mai 2023, la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” din Cluj-Napoca şi a reunit elevi și profesori proveniţi de la 10 licee cu profil servicii, din judeţele: Cluj, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Maramureș și Mureș.

Școlile participante la concurs au fost: Colegiul Economic ,,Iulian Pop" Cluj-Napoca, Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș” Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Colegiul Economic ,,Partenie Cosma" Oradea, Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu" Baia Mare, Colegiul Economic ,,Transilvania", Tg. Mureș, Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordaș" Beiuș, , Liceul Tehnologic ”Iuliu Maniu” Carei, Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan", Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret" Cluj-Napoca Elevii s-au întrecut pe subiecte de matematică și matematică aplicată în economie, iar cei mai buni dintre ei au fost premiați.

La festivitatea de premiere au fost acordate diplome, medalii și premii din partea sponsorilor. Sub aspect cultural-educativ, după proba de concurs, elevi voluntari ai Colegiului Economic ,,Iulian Pop” au însoțit grupurile de elevi la vizitarea obiectivelor istorice, culturale, turistice din localitate .



Elevii Colegiului Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca au obținut 14 premii și mențiuni după cum urmează:

PREMIUL I- Bejan Ionela-clasa XII A-profesor îndrumător Mureșan Mihaiela,

PREMIUL II- Bodea Dan-Răzvan -clasa X A, Pălăcean Dragoste Ariana Gabriela-clasa XI A, Rus Roxana-Maria- clasa XII A- profesor îndrumător Mureșan Mihaiela

PREMIUL III- Gheran Eduard-Ionuț-clasa X A,Topan Gianina-Alexandra-clasa XII A- profesor îndrumător Mureșan Mihaiela



MENȚIUNI: Popa Denis-Andrei-clasa XA, Buda Raul-David-clasa XI C, Spatari Vlada-clasa XI C, Cosma Delia -clasa a XII A, Lucaciu Ioan-Alexandru-clasa a XII C, Tăuțan Irina-Maria- clasa a XII A- profesor îndrumător Mureșan Mihaiela, Streinu Olga-clasa XI B, Afanas Neonila-clasa XI D- profesor îndrumător Dobre Delia

Organizarea Concursului din acest an nu ar fi fost posibila fara sprijinul sponsorilor: SC EVERCODER SOFTWARE SRL , SC ASETIA SRL, SC BOND CLUB SRL cărora le multumim si pe aceasta cale.

Prof. matematica Mureșan Mihaiela

Director, Prof Vescan Stanca Ioana