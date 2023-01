Absolvenții UMF Cluj au obținut cele mai bune rezultate la examenul de rezidențiat din țară, în 2022

Absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj au obținut rezultate excepționale la examenul național de rezidențiat din noiembrie 2022. Rata de promovare a mediciniștilor de la Cluj-Napoca a fost cea mai mare din România.

Absolvenții UMF Cluj-Napoca, promoția 2022 / Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

În urma analizării datelor primite de la Ministerul Sănătății privind rezultatele obținute de candidații la examenul național de intrare în rezidențiat din 20 noiembrie 2022, absolvenții Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au obținut rezultate foarte bune, atât la rata de promovare, cât și la nivel de punctaje.

Cea mai mare rată de promovare din țară

În ceea ce privește procentul de candidați promovați la nivelul promoției 2022, dar și la nivelul absolvenților din ceilalți ani, absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au avut cea mai mare rată de promovare la nivel național:

Procente candidați promovați - absolvenți ai promoției 2022

Medicină: 98,35%

Medicină dentară: 93,54%

Farmacie: 89,13%

Procente candidați promovați - absolvenți din promoțiile anterioare

Medicină: 75,55%

Medicină dentară: 69,84%

Farmacie: 92,99%

De asemenea, procentajul celor care au obținut punctaje bune și foarte bune a fost foarte mare. Atât la Medicină, cât și la Medicină dentară, cele mai mari punctaje la nivel național au fost obținute de absolvenții din Cluj-Napoca. Datorită acestor rezultate, absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au avut șanse mari să aleagă specialitățile dorite:

Medicină, punctaje de peste 800 de puncte: 42,3% din totalul candidaților

Medicină dentară, punctaje de peste 800 de puncte: 41,93%

Farmacie, punctaje de peste 700 de puncte: 40,21%

„Suntem foarte mândri de absolvenții noștri, care au reușit să obțină și în acest an rezultate excelente la concursul de rezidențiat. Îi felicit pe noii noștri colegi rezidenți, care au început deja stagiile de pregătire la începutul acestei luni, dar și pe cadrele didactice care i-au pregătit și i-au îndrumat pe parcursul anilor de studiu. An de an, rezultatele obținute de absolvenții noștri reflectă calitatea actului educațional din universitatea noastră, faptul că ne străduim să îi pregătim pe studenți pentru promovarea cu succes a celui mai important examen din cariera lor, dar și pentru profesia aleasă. Cu alte cuvinte, ne facem cu responsabilitate datoria față de comunitate”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Cum s-a desfășurat examenul de rezidențiat

Examenul național de intrare în rezidențiat s-a desfășurat în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare, pe o durată de patru ore. Potrivit metodologiei de concurs stabilite de Ministerul Sănătății, punctajul minim de promovare a examenului de rezidențiat a fost de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru fiecare domeniu.

Ministerul Sănătății a scos la concurs 5.634 de locuri și 231 de posturi, pentru care au candidat 10.330 de absolvenți din întreaga țară. La centrul de examinare din Cluj-Napoca s-au înscris 1.432 de candidați: 771 de absolvenți de Medicină, 278 de absolvenți de Medicină dentară și 383 de absolvenți de Farmacie.

Pentru locurile rămase neocupate, Ministerul Sănătății va organiza, în data de 14 mai 2023, o sesiune extraordinară a examenul de intrare în rezidențiat. Concursul va fi organizat în centrul universitar București, pentru locurile și posturile rămase neocupate la domeniul Medicină, în sesiunea din 20 noiembrie 2022.

