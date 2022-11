Elevii de la Șincai i-au cerut primarul Emil Boc să nu taie banii destinați burselor școlare. „Suntem extrem de dezamăgiți”

Primăria Cluj-Napoca a decis tăierea a 1,1 milioane de lei din bugetul destinat burselor școlare, bani care vor merge spre alte proiecte ale municipalității. În ședința de Consiliu Local de miercuri, elevii de la Șincai, prin reprezentantul școlii, i-au transmis primarului Emil Boc că sunt „extrem de dezamăgiți” și au cerut majorarea burselor.

Elevi în curtea școlii. Sursă foto Facebook Emil Boc

Bugetul municipiului Cluj-Napoca a suferit a 7-a rectificare pe acest an, printre modificări fiind si tăierea sumei de 1,1 milioane de lei destinat burselor școlare.

Mihnea Toma Morar, președintele Consiliului Școlar al Elevilor din Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, prezent la ședința de Consiliu Local a transmis un mesaj referitor la acest subiect.

„Doresc să vă împărtășesc opinia unui elev legată de tăierea a 1,1 milioane de lei din bugetul pentru bursele școlare, așa cum apare în rectificarea bugetară de pe ordinea de zi. Bursele școlare sunt un drept pentru care elevii au luptat constant în ultimii ani. Acestea au o mare importanță și sunt un instrument eficient al administrației locale pentru a sprijini elevii din medii defavorizate sau pentru a stimula elevii ce fac performanță academică. În contextul economic actual caracterizat de inflație, bursele școlare sunt, evident, afectate. Puterea de cumpărare a burselor școlare a scăzut, ceea ce le face mai puțin eficiente în a ajuta elevii vulnerabili sau a stimula elevii performanți. Mulți elevi care au nevoie de sprijinul oferit de bursele școlare nu își mai permit acum să susțină aceleași cheltuieli pe care le făceau anul trecut. Atât eu, cât și elevii pe care îi reprezint, suntem extrem de dezamăgiți să constatăm că primăria are de gând să taie 1,1 milioane de lei din bugetul alocat la începutul anului pentru burse. Acești bani erau destinați pentru plata burselor elevilor clujeni și așa ar trebui să rămână”, a spus Morar.

Elevii de la Șincai au cerut, în schimb, majorarea burselor.

„Vreau să vă propun ca fondurile pe care dumneavoastră le-ați alocat pentru burse și pe care acum vreți să le tăiați din buget să fie folosite pentru a majora bursele școlare, astfel încât acestea să recupereze din puterea de cumpărare erodată de inflație și să rămână un instrument relevant pentru sprijinirea elevilor. De-a lungul timpului, am apreciat angajamentul primăriei de a pune educația pe primul loc la Cluj și în numele colegilor pe care îi reprezint aș vrea să vă solicit să rămâneți consecvenți acestui angajament. Efortul financiar pentru a păstra bursele la un nivel relevant nu e unul major. Numărul burselor în plată e mult mai mic acum ca urmare a modificărilor legate de nota minimă de la care se acordă burse, iar banii există și sunt deja prinși în buget. Tot ce rămâne de făcut este să decideți să îi folosiți așa cum ați promis elevilor. Această propunere nu ar trebui să fie o problemă pentru o primărie care pune educația pe primul loc”, a mai spus elevul.

La rândul său, primarul Emil Boc spune că nu se va diminua cuantumul burselor, dar este nevoie de a luaa acești bani pentru a finanța alte proiecte.

„Ați bătut la uși deschise, știți foate bine că nu se taie un leu din cuantumul burselor pe care îl primesc elevii de la Cluj. La fel de bine știți că bursele de la Cluj sunt printre cele mai mari din România, în timp ce alte primării de același calibru nu-și permit să finanțeze bursele, nici cele sociale, nici cele de excelență, la nivelul pe care îl finanțează Primăria municipiului Cluj-Napoca. Din această perspectivă, într-adevăr educația a fost, este și va fi o prioritate absolută pentru acest oraș. Noi am fost nevoiți la începutul anului să punem sume de bani acolo până când a venit Legea Educației care a stabilit exact care e procentul între guvernul național și cel local. Pentru anul viitor vom face o analiză exactă a bugetului, cum vor arăta cheltuielile orașului. Au apărut cheltuieli neprevăzute pe care nu le-am știut la elaborarea județului determinate de războiul din Ucraina, creșterea exagerată a prețurilor la toate contractele publice. Să se termine niște proiecte în Cluj trebuie să punem zeci de milioane de euro luând bani din diverse capitole să putem plăti lucrările respective, ca să putem asigura gratuitatea elevilor la transportul public sau transportul autobuzelor școlare, trebuie să luăm dintr-o parte să putem asigura finanțarea acestui capitol determinat de creșterea prețurilor la energie”, a spus edilul Clujului.

Boc spune că, la fel ca mărirea pensiilor, trebuie să găsească resurse pentru a mări bursele pe termen lung, nu doar pentru o lună.

„Acești bani nu înseamnă că se va diminua vreo bursă în municipiul Cluj-Napoca sub nicio formă, nu înseamnă că anul viitor, dacă bugetul ne va permite, nu vom lucra la acord și vom mări, pornind de la componenta socială. Atunci când mărești o bursă, nu o mărești pentru o lună. Degeaba avem acum un milion până la 1 decembrie, dar dacă nu am după 1 ianuarie bani, ce facem? Odată mărită o bursă, ea nu se face pe două luni, se face pentru eternitate, de aici încolo (...) Trebuie să fie sustenabilă o creștere. Și acum se discută la București cu cât să se majoreze pensile, trebuie să se găsească acel procent care să permită să plătească pensia în fiecare lună din anii care vor urma. Da, am avea bani să mărim bursele pe noiembrie, decembrie, dar nu avem certitudinea că de la 1 ianuarie putem menține acel curs al burselor”, a mai spus primarul Clujului.

Alexandra Oană, consilier local USR, a menționat că majorarea burselor ține de „voință politică”, lăsând să se înțeleagă că banii există.

„În ședința trecută am propus majorarea burselor cu 15%, propunere ce ar fi avut un impact pe lunile din acest an școlar de 1,5 milioane de lei. În acea ședință ne-ați spus că nu avem acești bani. Acum vedem că din bugetul alocat la începutul anului pentru bursele școlare tăiem 1,1 milioane de lei. Practic, nu doar că banii pentru propunerea noastră existau și că acești bani acopereau 75% din propunerea noastră, dar acești bani erau chiar alocați pentru bursă. Numărul burselor s-a redus aproape cu o treime după noul regulament. O parte din bani vin de la bugetul central, nu e problemă de bani, e vorba strict de voință politică. Știu că nu vă place să dau exemple de la Timișoara sau Brașov, așa că vin cu un exemplu din Sectorul 1 a unei propuneri făcute de colegii dumneavoastră din PNL și PSD care, recent, au adoptat o hotărâre care prevede că banii economisiți prin reducerea numărului de burse școlare să fie investiți în creșterea cuantumului burselor. Mi-ar plăcea să putem face și noi asta la Cluj”, a spus Oană.

„Cred că nu știți un lucru. Sectorul 1 din București este sectorul care primește bani cadou din toată țara pentru faptul că marii contribuabili ai României nu plătesc impozitul la Cluj sau la Timișoara, plătesc la București. Deși e cel mai mic sector, au cei mai mare buget. Sectorul 1 e raiul abundenței. Mă întorc și vă întreb, noi muritorii de rând, oare de ce la Timișoara sau Brașov cuantumul burselor nu e la fel ca cel de la Cluj? Cred că înțelegeți ce înseamnă o cheltuială sustenabilă. Noi nu avem cum să știm care va fi impactul creșterii prețului la energie pentru transportul în comun, pentru încălzire, pentru contractele de investiții pe fonduri europene”, a fost replica lui Boc.

