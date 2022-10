Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, a fost ales membru al Academiei Române

Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel-Ovidiu David, a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

Daniel David, rectorul UBB/ sursa: Universitatea Babeș Bolyai Facebook.com

Noi membri corespondenți ai Academiei Române

Adunarea Generală a Academiei Române a decis, miercuri, prin vot secret, alegerea unui număr de şase membri corespondenţi.

Potrivit Biroului de comunicare al Academiei Române, noii membri corespondenţi ai prestigiosului for sunt:

Daniel-Ovidiu David (Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie);

Simion Aştilean (Secţia de ştiinţe fizice);

Dan-Grigore Timotin (Secţia de ştiinţe matematice);

Alexandru Babeş (Secţia de ştiinţe biologice);

Petru Urdea (Secţia de ştiinţe geonomice);

Daniel Condurache (Secţia de ştiinţe tehnice);

Tot în acest an, rectorul a fost inclus între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul „psihologie clinică”, după cum semnalează Universitatea Babeș-Bolyai în mesajul de felicitare publicat:

„Felicitări rectorului universității noastre, prof. univ. dr. Daniel David, ales astăzi (26 octombrie – n.r.) ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie). Acest an universitar i-a adus recent și statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) și includerea între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul psihologie clinică (mai ales științe cognitive clinice) în toată cariera și între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în toate domeniile științei în anii 2019/2020/2021 (Stanford-Elsevier by Scopus)”, se arată în anunțul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

în imagine: Rectorul UBB, Daniel David, ales membru corespondent al Academiei Române și profesorul emerit UBB Simion Aștilean, ales de asemenea ca membru corespondent al Academiei Române/ sursa: Universitatea Babeș-Bolyai Facebook.com

Mesajul integral al Universității Babeș-Bolyai:

PROUD of UBB!

Felicitări rectorului universității noastre, prof. univ. dr. Daniel David, ales astăzi ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie). Acest an universitar i-a adus recent și statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) și includerea între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul psihologie clinică (mai ales științe cognitive clinice) în toată cariera și între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în toate domeniile științei în anii 2019/2020/2021 (Stanford-Elsevier by Scopus). De asemenea, felicitări profesorului emerit UBB Șimion Aștilean, ales tot azi ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Științe Fizice). Și profesorul Aștilean este inclus între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul fizicii aplicate (mai ales nanoștiințe/nanotehnologii), considerându-i-se toată cariera (Stanford-Elsevier by Scopus)”.

„Academia Română – De astăzi, alături de UBB, o nouă casă academică pentru mine”

Daniel David, Rectorul Universității Babeș-Bolyai, a adresat, pe blogul personal, un mesaj de mulțumire membrilor Academiei Române.

„Astăzi, 26 octombrie 2022, am primit vestea bună că, la propunerea Secției de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie), am devenit membru (corespondent) al Academiei Române, prin votul Adunării Generale a Academiei”, notează Daniel David pe blogul personal.

„Eu cred că sunt mulți colegi care de-a lungul timpului sau în prezent ar fi meritat/ar merita să atragă atenția Academiei Române. Voi avea grijă să stimulez acest lucru, astfel încât vârfurile din psihologia românească să se regăsească într-o formă sau alta și în activitățile Academiei Române”, adaugă rectorul Daniel David în textul publicat pe blog.

După cum arată Daniel David, noul statut de membru al Academiei Romîne are menirea de a deschide necesitatea asumării unor noi roluri:

„Evident, noul statut de membru al Academiei Române completează în final aceste demersuri de construcție, deschizând însă și roluri noi pe care le voi asuma probabil în Secție, în Institutul Academiei (Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”) și în alte zone unde psihologia din Academie are nevoie de suport, în funcție de nevoile Secției/Academiei. Văd aceste roluri în strânsă legătură cu mediul universitar/academic și profesional, psihologia românească, dincolo de divergențe inerente, dar uneori poate prea publice, fiind mereu unită în construcții mari și în ideea că născându-se odată cu psihologia internațională trebuie să rămână constant conectată cu cele mai bune standarde și practici internaționale”, semnalează Daniel David.

Textul integral publicat de Daniel David pe propriul blog poate fi consultat aici.

