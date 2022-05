Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și-a deschis birou la Cluj. „Clujul pune România pe harta tehnologiei în Europa. Vrem să fim aici”

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a inaugurat, joi, un birou la Cluj-Napoca. Este, de altfel, prima dată când o instituție financiară internaţională își deschide birou în afara Bucureștiului. Decizia a venit după ce conducerea Băncii a văzut potențialul orașului.

Inaugurarea biroului BERD

Biroul este cea de-a doua locație BERD din România după Capitală, iar Banca doreşte să își extindă activitatea prin dezvoltarea proiectelor în regiunea Transilvania.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Cu această ocazie, reprezentații Primăriei au declarat că orașul Cluj-Napoca este un „oraș start-up” cu multe idei de pus în practică.

„În numele primarului Emil Boc vrea să vă spun că suntem foarte onorați că ați ales Cluj-Napoca să vă fie cea de-a doua casă din România. Săptămâna trecută am găzduit aici la Cluj-Napoca conferințe despre inovare și știu că principala voastră preocupare este să sprijiniți afacerile, să sprijiniți inovarea. Știu că aveți un proiect pentru start up-uri, noi ca oraș ne place să ne remarcăm ca un «oraș start up», însemnând că avem idei, nu ne este frică să experimentăm, câteodată învățăm din propriile greșeli, dar suntem întotdeauna deschiși. Mă uit la numele băncii dumneavoastră și are în nume cuvântul «reconstrucție», cred că Europa este în plin proces de reconstrucție și dezvoltare. Pentru noi, faptul că ați ales Cluj-Napoca, nu doar Capitala, este foarte important. Reconstrucția Europei, în opinia noastră, trebuie să înceapă de jos în sus, trebuie să înțelegem mediu, afacerile și de ce nu, să lucrăm împreună la proiecte noi. Pentru noi inovare nu înseamnă doar tehnologie ci și educație, inovare socială și sper că veți fi deschiși la propunerile noastre”, a declarat Emilia Botezan, șef Birou Relaţii externe şi investitori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

La rândul său, Charlotte Ruhe, director BERD Europa Centrală și de Sud-Est, a declarat că a ales Cluj-Napoca pentru deschiderea celui de-al doilea birou în România datorită inovării și excelenței de care dă dovadă orașul în mai multe privințe.

„Este important pentru noi să avem o relație bună cu Primăria Cluj-Napoca și de abia aștept să lucrez cu primarul orașului. Este o plăcere pentru mine să mă întorc în România, dar este o plăcere și mai mare să mă întorc în Cluj. Ultima dată am fost în Cluj când am făcut primul împrumut Băncii Transilvania în 2001 când banca era doar un start-up. A fost o călătorie grozavă pe care am făcut-o împreună și sunt recunoscătoare lui Horia Ciorcilă că este aici cu noi cu această ocazie. Suntem acasă la Banca Transilvania. A fost una dintre cele mai bune investiții. De ce suntem aici și nu în orice alt oraș din România? Este vorba de inovare, de sistemul educațional care se bazează pe excelență și pentru că există foarte multe start up-uri și foarte multe oportunități. BERD are un angajament important către România, am făcut primul nostru împrumut aici în 1992 și ne apropiem de 10 miliarde de euro în angajamente și peste 488 proiecte. Regiunea Transilvania este foarte importantă pentru noi, lucrăm cu firme mari și mici din această zonă. Să fim aproape de clienți este foarte important, de aceea avem aceste birouri în afara Capitalei. Clujul pune România pe harta tehnologiei în Europa și de aceea vrem să fim aici”, a declarat Ruhe.

Prezent la inaugurarea biroului BERD, Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania a precizat că instituția bancară a ajuns unde este și datorită BERD.

„Vreau să vă felicit pentru că ați ales Cluj-Napoca pentru a vă deschide biroul, sper că va fi un succes cum a fost și cu Banca Transilvania. Cred că dacă ați ales Clujul ați văzut că aici există oportunități în regiune. Sper că antreprenorii din această zonă vor coopera cu dumneavoastră. Câteva cuvinte despre istoria noastră. Banca Transilvania și BERD au o istorie lungă. Nu știu dacă aveți investiții care să se întindă pe mai bine de 22 de ani. La început, Banca Transilvania era o mica bancă regional, 1% cotă de piață, cu vreo 40 de unități, 100 de angajați. Dar aveam ambiții mari. Și aveam nevoie de un partener care să ne ajute la acea vreme. În anii 2000, sistemul bancar era foarte fragil, venind după câteva falimente răsunătoare. Din 2001 și până în 2006-2007 ne-am extins la 500 de unități, aveam foarte multe linii de finanțare împreună cu BERD, aveam asistență care ne-a ajutat să cream o bancă puternică. Noi am beneficiat din plin de colaborarea cu BERD. În 2008, a venit criza, BERD ne-a fost de folos și atunci, am trecut peste criză și ne-am îmbarcat spre mai multe achiziții. Astăzi, colaborăm cu BERD pentru deschiderea în Republica Moldova a unei bănci numită «Victoria». Este un proiect dificil și provocator, dar vrem să replicăm în Moldova ce am făcut în România cu Banca Transilvania. Acum avem o cotă de piață de 20%, comparativ cu 1% la început. Sper ca succesul nostrum să fie replicat de alte companii din regiune și antreprenorii de aici să îi aibă ca parteneri pe cei din BERD și să facă la fel ca noi”, a spus Ciorcilă.

BERD este o bancă multilaterală care susţine dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 38 de economii de pe trei continente. Banca este deținută de 71 de țări, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, rezistente și integrate.

BERD este unul dintre principalii investitori în România, unde a investit 9,5 miliarde de euro prin 485 de proiecte. În plus, aproape 1.000 de IMM-uri românești și-au dezvoltat afacerile cu ajutorul proiectelor de consultanţă susținute de BERD.

Biroul BERD din Cluj-Napoca este situat pe Calea Turzii.

CITEȘTE ȘI: