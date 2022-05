Creștere cu peste 50% a căutărilor pe internet a concediilor în România, după acordarea voucherelor de vacanţă pe 2022

Căutările pentru vacanţe în România au crescut cu 52%, după ce mai mulţi angajaţi au început să primească banii pentru voucherele de vacanţă.

Începând din acest an, tichetele de vacanţă vor fi disponibile numai pe suport magnetic, pe un card alimentat cu 1.450 de lei, aceeaşi sumă ca şi până acum/ FOTO: pixabay.com

Căutările pentru concedii în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, în condiţiile în care cardurile de vacanţă pentru anul 2022 au început deja să fie încărcate, arată o analiză publicată, vineri, de o platformă de rezervări online.

„Încă de când Guvernul a anunţat că, în 2022, va emite din nou vouchere de vacanţă, am aşteptat vestea că românii se vor bucura iarăşi de un stimulent financiar important pentru a călători în ţară. Sezonul de vară este cea mai aglomerată perioadă pentru turismul românesc şi ne dorim să convingem cât mai mulţi români să dea o şansă turismului intern.

Căutările pentru vacanţe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, turiştii deja îşi fac planuri pentru lunile de vară. În acest context, am încercat să ne pregătim din timp pentru momentul încărcării cardurilor, astfel că, în momentul de faţă, avem cea mai largă ofertă de cazare cu vouchere de vacanţă. În plus, am simplificat procesele, astfel încât turiştilor să le fie mai uşor ca niciodată să facă rezervări. Pe Travelminit.ro, rezervarea cazării şi plata se fac online, rapid şi simplu, folosind direct cardul de vacanţă. În acelaşi timp, am pus la cale un program de loialitate care oferă preţuri reduse la cazări din toată România, la care înregistrarea se face gratuit. Prin intermediul acestui program, clienţii noştri pot beneficia de reduceri între 10-20%, plus servicii gratuite”, a declarat Ferenc Rigo, CEO al Travelminit.ro.

Începând din acest an, tichetele de vacanţă vor fi disponibile numai pe suport magnetic, pe un card alimentat cu 1.450 de lei, aceeaşi sumă ca şi până acum.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de Travelminit.ro, 21% dintre respondenţi au declarat că nu au mers în vacanţă în România înainte de a primi aceste vouchere, în timp ce 84% dintre cei care au răspuns la chestionar susţin că au crescut numărul sejururilor pe care le rezervă în decursul unui an graţie acestei măsuri.

