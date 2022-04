Câteva reguli atunci când umpli un frigider de băuturi dintr-o unitate HoReCa (P)

Dintr-un bar, restaurant, cofetărie sau cafenea nu poate lipsi un frigider de băuturi, deoarece un astfel de echipament oferă numeroase avantaje, de la cele care țin de păstrarea în cele mai bune condiții a lichidelor până la cele de natură estetică.

Dacă doriți să investiți într-un astfel de echipament, iată care sunt cele mai importante criterii de care trebuie să țineți cont, precum și câteva sfaturi referitoare la folosirea sa în condiții optime!

Caracteristici esențiale la achiziționarea unui frigider bauturi

Aceste echipamente sunt create special pentru a păstra diferitele băuturi la temperatura ideală pentru servire. Există diferite categorii de produse, capabile să asigure temperaturi diferite, în funcție de lichidele pe care le veți depozita. Astfel, un frigider pentru bar are o temperatură de lucru cuprinsă între minus 1 și plus 10 grade Celsius, în timp ce, în cazul unui modul bar refrigerat, temperatura este cuprinsă între minus 2 și plus 8 grade Celsius. Pe de altă parte, vitrinele de vinuri funcționează la temperaturi superioare, cuprinse de regulă între plus 5 și plus 20 de grade Celsius.

Când vine vorba de capacitatea de depozitare, diferențele sunt la fel de mari, în funcție de nevoile de depozitare ale fiecărei unități HoReCa, nevoi determinate de fluxul de clienți. Există modele mici sau medii de frigider băuturi, cu o capacitate pornind de la 133 de litri, dar pot fi achiziționate și produse cu o capacitate de 680 de litri, pentru unitățile cu un număr mare de clienți.

Dimensiunile sunt de asemenea importante, deoarece trebuie alese în funcție atât de locul în care va fi amplasat echipamentul, cât și de decorul restaurantului, barului sau al cofetăriei, unde trebuie să se integreze în mod armonios. În general, lungimea produselor variază mult, între 600 și 1 350 de milimetri, lățimea are în jur de 520 de milimetri, în timp ce înălțimea este în general situată în jurul cifrei de 900 de milimetri.

Reguli de aranjare a produselor într-un frigider de băuturi

Cea mai importantă regulă se referă la respectarea temperaturii de păstrare pentru fiecare băutură în parte. În general, recomandări în acest sens sunt trecute pe etichetele băuturilor și este esențial să se țină cont de ele. Altfel, chiar și un produs de cea mai bună calitate poate să capete, la servire, un gust îndepărtat de calitățile sale reale.

Din acest punct de vedere, cele mai sensibile băuturi sunt vinurile, pentru a căror depozitare este nevoie de frigidere speciale. Aroma unui vin se degradează iremediabil dacă este ținut la temperaturi mai joase de 3 grade Celsius sau mai ridicate de 21 de grade Celsius. În plus, trebuie ținut cont și de culoare, vinurile albe și rosé având nevoie de temperaturi mai mici decât cele roșii.

Criteriile estetice și cele care țin de marketing sunt la fel de importante, atunci când umpleți un frigider de băuturi. Este normal să țineți acolo băuturile care sunt comandate cel mai frecvent, dar merită să puneți într-un loc cât mai vizibil și o licoare pe care doriți să o promovați și care credeți că, dacă ar fi gustată, s-ar bucura de mare succes. Este un lucru cunoscut că simpla vedere a unei băuturi amplifică pofta clienților și impulsul de a comanda.

Achiziționați noile modele de frigider băuturi, umpleți-le cu cele mai bune produse pe care le puteți oferi clienților și veți constata rapid beneficiile pe care le aduce!