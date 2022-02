Investiție de aproape 6 mil. de euro în extinderi şi renovări al Terapia Cluj. 20 de medicamente noi în România

Terapia Cluj, unul dintre cei mai mari producători de medicamente de pe piaţa locală, are aproape 6 mil. euro buget de investiţii pentru anul financiar 2022-2023 şi plănuieşte să introducă 20 de noi medicamente în portofoliu.

Anul financiar 2021-2022, a adus circa 15 noi medica­men­te în portofoliul Terapia Cluj, atât din piaţa produselor fără reţetă, cât şi medicamente cu prescripţie. Potrivit lui Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, anul acesta compania de farmaceutice urmărește introducerea în portofoliu a circa 20 de medicamente noi, multe dintre acestea din sfera afecțiunilor canceroase.

„Estimăm introducerea în portofoliu a circa 20 de medicamente noi, multe dintre ele din sfera afecțiunilor canceroase, în forme de prezentare inovative (pen-uri, pungi gata pentru perfuzie, seringi preumplute).

Ca o inovație majoră în soluțiile de tratament pe care le aducem în Romania, anul acesta vom fi prima companie care lansează un model hybrid de portofoliu, pe lângă medicamentele generice și cele fără prescripție vom aduce medicamente inovative biologice, de tip anticorpi monoclonali și biosimilare, destinate tratamentului unor afecțiuni severe din sfera dermatologiei și reumatologiei”, a declarat Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj pentru monitorulcj.ro.

CEO Terapia Cluj, Dragoș Damian a declarat că bugetul de investiții al companiei pentru anul financiar 2022-2023 este de circa 5,5-5,8 milioane de euro, iar una dintre investiții vizează extinderea depozitului de produse finite și exporturi de pe platforma industrială.

„Principalele investiții planificate sunt:

-Extinderea depozitului de produse finite și exporturi de pe platforma industrială

-Reamenajări și modernizări ale clădirilor administrative, ale împrejmuirilor și peisagistica

-Upgrade-uri și modernizări la echipamentele de producție și sistemele ERP.

De asemenea avem în evaluare posibilitatea instalării unei ferme solare de tip prosumator sau producător pentru a reduce costurile cu electricitatea, care au crescut de 4 ori”, a adăugat Dragoș Damian.

Parteneriate cu universitățile din Cluj pentru pregătirea studenților în a deveni specialiștii în activități industriale

Totodată, pentru anul 2022 se are în plan inițierea de parteneriate cu Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF), Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) și Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) pentru a pregăti de pe băncile facultății studenții pentru a deveni specialiști în activități industriale.

„În anul 2021 am avut un buget record de circa 22 de milioane de lei prin care am finanțat activitățile de prevenție și tratament din pandemie Covid și am sponsorizat activități de mediu, educație, sportive și comunitare în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca.

Anul 2021 a fost un an record de taxe, impozite și proiecte de responsabilitate socială plătite de Terapia, am vărsat la bugetul de stat și la instituțiile și organizațiile partenere și am investit în proiecte comunitare din Cluj-Napoca o sumă totală de peste 125 de milioane de lei.

Terapia în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean susține 3 clase de învățământ dual «Școala și Cariera» la Colegiul «Ana Aslan», 84 de tineri primesc o bursă lunară (pe tot parcursul anului) de 400 de lei pentru a fi pregătiți ca generația de mâine de operatori chimiști și specialiști în echipamente industriale. Ne pregătim să finalizăm în 2022 la Colegiul Tehnic un laborator de practică ultramodern, o fabrică de medicamente în miniatură în care tinerii să se poată pregăti în mod concret pentru cariera aleasă; investiția este situată la peste 450 mii lei.

Tot pentru 2022 avem un buget de peste 1 milion de lei pe care îl vom utiliza pentru a iniția parteneriate cu UMF, UTCN și UBB pentru a pregăti de pe băncile facultății studenții în a deveni specialiștii în activități industriale.

Este un angajament pe care îl facem de a investi sume mari de bani în sistemul de învățământ pentru a pregăti tânăra generație să preia ștafeta și să rămână să lucreze în România, desigur în mod special în Cluj Napoca. Este parte dintr-un proiect pe care Terapia îl are pe termen lung, și anume de a sprijini la reindustrializarea României”, a adăugat Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj.

