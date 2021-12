Sprijin financiar pentru aeroporturi, de la Comisia Europeană. Aeroportul Cluj primește 9 milioane de lei

Comisia Europeană a aprobat luni o schemă pentru sprijinirea financiară a aeroporturilor din România. Aeroportul Internațional Cluj va primi suma de 9 milioane de lei.

Comisia Europeană a aprobat, luni, o schemă românească în valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane lei) pentru sprijinirea operatorilor economici care administrează aeroporturi în contextul pandemiei de coronavirus, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Potrivit acestei scheme, sprijinul public va lua forma unor granturi directe.

9 milioane de lei, pentru Aeroportul Cluj

La propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Guvernul a aprobat, în şedinţa din data de 4 octombrie 2021, un memorandum cu tema „Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri”, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemie. Documentul prevede un buget total de 51.544.000 lei pentru susţinerea aeroporturilor menţionate.

Anterior, Asociaţia Aeroporturilor din România a înaintat Guvernului României o solicitare de acordare a unui sprijin financiar în cuantum de 61.715.000 lei, pentru aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, respectiv Bacău, Cluj, Craiova, Iaşi, Sibiu, Suceava, Timişoara.

Ulterior, Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj a revenit cu solicitarea de diminuare a sumei iniţial solicitate de la bugetul de stat (18.225.000 lei), în sensul alocării sumei de 9.000.000 lei.

„Aproximativ 9 milioane de lei pentru Aeroportul Cluj. Este vorba despre pierderile suferite începând cu data de iulie 2020 până în 31 decembrie 2021, în pandemie. Bineînțeles că ce va primi fiecare aeroport va fi actualizat în funcție de rezultatele financiare de la sfârșitul anului. Deci pot fi diferite aceste sume. Se va primi aprobare pe aceste sume și fiecare aeroport va fi primi suma reală, după o auditare, în funcție de datele financiare, la 31 decembrie 2021”, a declarat pentru monitorulcj.ro la finalul lunii noiembrie David Ciceo.

2021, un an bun pentru Aeroportul Cluj

Anul 2021 a fost unul destul de bun pentru Aeroportul Cluj. În vară au fost mai multe destinații din Cluj decât în aceeași perioadă a anului 2019:

„Pe Aeroportul Cluj anul acesta a fost destul de bun, peste estimările inițiale. O să avem aproximativ 50% din traficul din anul 2019. Am reușit chiar să avem mai multe destinații în această vară decât în 2019, mai multe companii aeriene. Acestea au fost și motivele pentru care Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa în acest an, în categoria sub 5 milioane de pasageri. Avem un colectiv extraordinar. Am muncit foarte mult pentru a relua traficul și trebuie să mulțumim și să transmitem aprecieri clujenilor, care au fost alături de aeroport ani de zile. Și am simțit sprijinul clujenilor și în acești doi ani”, a adăugat David Ciceo.



