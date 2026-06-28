Turiștii străini au cheltuit aproape 1,5 mld. lei în România în primele trei luni din 2026. Pe ce au dat banii?

Turiștii străini au cheltuit aproximativ 1,5 miliarde de lei în România în primele trei luni din 2026, în creștere față de aceeași perioadă din 2025.

Aproape 1,5 miliarde de lei au cheltuit turiștii străini în România în primele trei luni din 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Turiștii străini au cheltuit 1,488 miliarde lei în România, în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 martie 2026. Comparativ, în perioada similară a anului 2025, turiștii au cheltuit 1,251 miliarde de lei.

Turiștii nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri, în primul trimestru din 2026, au cheltuit 800,7 milioane lei, iar cei sosiți în interes particular 687,3 milioane lei, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Numărul total de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul I 2026, a fost de 390.900, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1,488 miliarde lei.

Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în perioada menționată, 51,8% au călătorit în scop de afaceri.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul I 2026, ponderea principală a fost reprezentată de cheltuielile pentru cazare (50,3%), din acest tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (90,8% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiștilor nerezidenți în restaurante și baruri au fost de 16,5%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 14,0% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 56,9% au fost destinate cumpărării alimentelor și băuturilor, iar 25,2% pentru cadouri și suveniruri.

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 57,1% din totalul cheltuielilor pentru transport, cheltuielile pentru acces în parcuri de distracții, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice o pondere de 41,4% și cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice au reprezentat 32,4% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenți în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular (48,2% din numărul total de turiști nerezidenți), dintre acestea evidențiindu-se călătoriile pentru vacanțe (65,6% din totalul călătoriilor în scop particular). Cheltuielile turiștilor nerezidenți sosiți în România în scop particular au reprezentat 46,2% din totalul de cheltuieli, respectiv 687,3 milioane lei.

Cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor efectuate de turiștii nerezidenți sosiți în România în scop particular o reprezintă cea pentru cazare (41,1%), din acest tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (77,4%). Cheltuielile turiștilor nerezidenți pentru cumpărături au fost de 15,3%, iar cele în restaurante și baruri au reprezentat 14,2%, din totalul cheltuielilor în scop particular. Din cheltuielilor pentru cumpărături, 44,2% au fost destinate cumpărării alimentelor și băuturilor, iar 33,5% pentru cumpărarea de îmbrăcăminte și încălțăminte. Cheltuielile pentru acces în parcuri de distracții, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 46,5% din totalul cheltuielilor pentru recreere, iar cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 52,5% din totalul cheltuielilor pentru transport.

Din totalul nerezidenților sosiți în România în primele trei luni din 2026, 40,5% și-au organizat singuri sejurul, 36,1% și-au organizat sejurul printr-o agenție de turism, 15,1% au optat pentru alte modalități de organizare a călătoriei, cum ar fi sindicatul, în timp ce 8,3% și-au organizat călătoria atât pe cont propriu, cât și printr-o agenție de turism.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul, folosit de 79,6% din numărul total de turiști, 14,9% au utilizat autoturisme proprii, 4,9% autocare și autobuze, în timp ce 0,6% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcațiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.).

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