România a primit 2,25 miliarde de euro din PNRR. Comisia Europeană a virat a patra tranșă de finanțare.

Comisia Europeană a virat marți României 2,25 miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Comisia Europeană a virat marți României 2,25 miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă de finanțare din PNRR. | Foto: pixabay.com

Comisia Europeană a virat marți României 2,25 miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă de finanțare din PNRR.

Fondurile sunt acordate în urma îndeplinirii mai multor reforme și investiții asumate de statul român prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, conform Agerpres.ro.

Potrivit Comisiei Europene, suma de 2,25 miliarde de euro reprezintă cea de-a patra plată efectuată către România în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), principalul instrument financiar al programului european NextGenerationEU.

Plata vine după ce România a depus, în decembrie 2025, cea de-a patra cerere de plată, care a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte privind reforme și investiții asumate prin PNRR.

Comisia Europeană a aprobat cererea în luna mai 2026, iar transferul a fost efectuat după avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului Uniunii Europene.

Comisia Europeană a virat a patra tranșă de finanțare

Executivul european arată că măsurile implementate de România vizează gestionarea durabilă a pădurilor, reducerea emisiilor din transporturi și energie, modernizarea administrației fiscale și îmbunătățirea sistemului public de pensii.

De asemenea, fondurile au fost condiționate de investiții în infrastructura medicală, echipamente pentru prevenirea infecțiilor din spitale, servicii pentru persoanele cu dizabilități, digitalizare, reformarea sistemului de justiție și consolidarea măsurilor anticorupție.

Reforma sistemului de educație se numără, de asemenea, printre obiectivele asumate de România și luate în calcul de Comisia Europeană pentru aprobarea tranșei.

Peste 60% din fondurile alocate au fost deja plătite

Planul Național de Redresare și Reziliență al României beneficiază de o finanțare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde de euro reprezintă împrumuturi.

După plata efectuată marți, România a ajuns la 60,6% din fondurile totale prevăzute prin PNRR deja încasate.

Nazare: Banii vor acoperi plăți scadente de 12 miliarde de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că suma de 2,25 miliarde de euro va fi convertită în lei și va alimenta contul Trezoreriei Statului.

Potrivit acestuia, fondurile vor contribui la acoperirea unor plăți scadente în valoare de aproximativ 12 miliarde de lei programate pentru data de 24 iunie.

În prezent, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să finalizeze implementarea jaloanelor și țintelor asumate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență până la 31 august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: