Creșterea taxelor e inevitabilă, spune președintele Consiliului Fiscal

Creșterea taxelor și impozitelor nu poate fi evitată, avertizează președintele Consiliului Fiscal.

Creșterea taxelor e inevitabilă, spune președintele Consiliului Fiscal| Foto: monitorulcj.ro

Creșterea taxelor și impozitelor nu poate fi evitată, avertizează președintele Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu este de părere că statul nu poate miza doar pe reducerea cheltuielilor bugetare și o colectarea mai bună a ANAF.

Dăianu a mai spus că România poate să intre în incapacitate de a se finanța, chiar și la un nivel mic al datoriei publice. Președintele Consiliului Fiscal i-a luat în vizor și pe politicieni. A spus despre aceștia că sunt de ani de zile în alegeri, acesta fiind și motivul pentru care evită să crească taxele și impozitele acum.

„Datoria publică poate să crească foarte repede. Doi: România nu se află în Zona euro, poate să intre în incapacitate de a se finanța un deficit la un nivel mic al datoriei publice. Nu se va putea evita până la urmă o revedere a unor taxe și impozite, în sensul creșterii. Această teză că numai prin restrângere înseamnă că nu suntem serioși. Eu am înțeles, politicienii nu acceptă așa ceva, pentru că suntem de ani de zile în alegeri. Trebuie să terminăm odată. Trebuie să restrângem cheltuieli într-adevăr. Sunt bani puțini care nu sunt folosiți cum trebuie. Trebuie să facem și o reformă a statului, care asta nu se rezumă numai la o restrângere a cheltuielilor. Și trebuie să creștem veniturile fiscale. Iar a crede că veniturile fiscale mărite în mod considerabil pot să rezulte numai dintr-o îmbunătățire a activității ANAF, eu personal nu cred. Dacă am ajunge la media colectării de TVA din UE, am putea să obținem peste 2% din PIB, dar de la peste 30% gap-ul acela să te duci la spre 45% este cale lungă. Și nu avem baghetă magică”, spune Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal din România, citat de digi24.ro.

Ilie Bolojan a avertizat, săptămâna trecută, că „într-o situație limită, se poate ajunge la creșteri de taxe”. Președintele interimar a declarat că orice guvern va veni va trebui să se confrunte oricum cu deficitul bugetar, indiferent de promisiunile făcute. El a precizat că există trei soluţii: reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, creşterea taxelor sau o combinaţie între cele două.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: