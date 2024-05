Topul scumpirilor din aprilie: Serviciile poștale, detergenții și medicamentele, pe primele locuri

Serviciile poștale, detergenții și medicamentele, în topul scumpirilor înregistrate în aprilie 2024.

Serviciile poștale, detergenții și medicamentele se află în topul scumpirilor înregistrate în aprilie 2024, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Topul scumpirilor din aprilie 2024

În aprilie 2024, preţul serviciilor poştale a urcat cu 26,25%, comparativ cu aprilie 2023, cel al detergenţilor cu 25,64%, iar cel al medicamentelor cu 23,86%.



În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 2,07% comparativ cu aprilie 2023. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la conservele din fructe (10,78%), alte produse alimentare (9,64%) şi carne de bovine (9,25%).



Ieftiniri au fost consemnate la făină (-30,34%), produse de morărit (-29,29%) şi la mălai (-27,99%).

Alimente mai scumpe pentru români

Faţă de luna martie 2024, cel mai mult s-au scumpit margarina (4,27%), cartofii (2,49%) şi citricele şi alte fructe meridionale (1,97%).



Pe de altă parte, mălaiul a fost mai ieftin cu 1,41%, în aprilie 2024 faţă de luna anterioară, ouăle cu 1,06% şi untul cu 0,9%.



La capitolul mărfuri nealimentare, în aprilie 2024, faţă de aprilie 2023, cel mai mult s-au scumpit detergenţii, cu 25,64%, medicamentele, cu 23,86%, şi articolele medicale 20,68%. În schimb, gazele au costat cu 10,79% mai puţin, energia electrică s-a ieftinit cu 3,08%, iar energia termică a consemnat o scădere a preţului de 0,9%.



Faţă de luna precedentă, în aprilie 2024, energia termică a costat mai mult cu 4,20%, tutunul şi ţigările au consemnat un plus de 2,28%, iar detergenţii au fost mai scumpi cu 2,04%. Potrivit INS, la această categorie ieftiniri s-au înregistrat la gaze, 10,79% şi la energia electrică, de 4,15%.



În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru serviciile poştale cu 26,25%, apă, canal şi salubritate - plus 16,49%, şi serviciile de îngrijire medicală, cu 13,67%. La această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.



În aprilie 2024, faţă de luna anterioară, scumpiri au fost consemnate la serviciile de transport aerian (10,79%), cele de igienă şi cosmetică (1,30%) şi la cele de confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (1,20%). Nici la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.



Rata anuală a inflaţiei a coborât în luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% în martie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

