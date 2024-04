Deficit bugetar de 2,07% din PIB în primele trei luni. Consiliul Fiscal: „Anul acesta deficitul va fi peste 6%”.

Deficitul bugetar a trecut de 2% din PIB în primele trei luni ale anului, iar potrivit analiștilor financiari România riscă să înregistreze la finalul lui 2024 un deficit de peste 6%.

Deficit bugetar de 2,07% din PIB în primele trei luni ale anului/Foto: Depositphotos.com

Deficitul bugetar s-a situat la 2,07% din PIB pentru primele trei luni, potrivit datelor preliminare, în contextul în care în primele luni au fost făcute plăţi de 5-6 miliarde de lei pentru contracte de înarmare, în timp ce cheltuielile sunt în creştere de aproape două ori faţă de perioada similară a anului trecut, a declarat marți ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, la un eveniment de profil, citat de Digi24.ro

Referitor la execuţia bugetară pe primele trei luni din acest an, care, potrivit datelor prezentate de ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, vine cu un deficit preliminar de 2,07% din PIB, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a subliniat că la finalul lui 2024 deficitul va fi peste 6% şi, dacă se va recurge iar la o tăiere de cheltuieli de capital, s-ar putea să fie sub 6%, însă va fi foarte greu.

„Noi vedem deficitul peste 6% în acest an, cu acest addendum: dacă se va recurge iar la o tăiere de cheltuieli de capital, deşi spaţiul de manevră, să ştiţi, este mai mai mic decât anul trecut, s-ar putea să fim sub 6%, dar ar fi foarte greu. Iar testul mare, să spunem testul acid, al consolidării va fi din anul următor. (...) Noi avem o evaluare. Evaluarea noastră este peste 6% din Produsul Intern Brut, fiindcă în acest an avem şi impactul începutului de aplicare a noii reforme a pensiilor, un impact foarte sever”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Potrivit estimăriii Comsiei Europene, publicate luna trecută, deficitul bugetar ar putea ajunge la 7% din PIB în acest an.

Doar în primele două luni ale anului 2024, deficitul bugetar al României a crescut de aproape două ori, reprezentând 1,67% din PIB.

Potrivit estimărilor optimiste ale ministerului Finanțelor, în 2024, deficitul bugetar este estimat la 86,6 miliarde de lei (5% din PIB în termeni cash), faţă de 89,9 miliarde lei (5,68% din PIB) realizat în 2023.

