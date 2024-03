DEER vine în sprijinul utilizatorilor și lansează asistentul virtual ChatVolt (P)

Distribuție Energie Electrică Romania, lider național în distribuția de energie electrică, lansează astăzi, 15 martie, ora 22:00, asistentul virtual ChatVolt, care va oferi informații rapide și actualizate privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, suport în transmiterea indexului autocitit și va înregistra sesizările privind deranjamentele, printr-o interacțiune automată, rapidă si ușor de utilizat.

După lansarea noului site și a hărții interactive, chatbot-ul, denumit ChatVolt, vine în întâmpinarea utilizatorilor cu o aplicatie rapidă și eficientă de asistență automată, pentru consultarea informațiilor cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică și suport pentru transmiterea indexului. De asemenea, asistentul nostru virtual, ChatVolt, permite utilizatorilor să transmită deranjamentele fără a fi necesară apelarea serviciului Call Center, ceea ce reduce timpul de așteptare și asigură o gestionare promptă a diferitelor situații sesizate.

“DEER își respectă angajamentele de transparență, accesibilitate și comunicare eficientă, continuând procesul de accelerare a modernizării, a digitalizării serviciilor pe care le oferă. Ne bucurăm că am reușit prin noul site, lansat luna trecută, să oferim o experiență de navigare plăcută și, mai ales, utilă și facilă, pentru vizitatorii platformei noastre, indiferent de gradul de familiarizare a acestora cu tehnologia. Așa cum am anunțat, în scopul adaptării la cerințele moderne ale aplicațiilor web, site-ul DEER are, începând de astăzi, integrat un chatbot, cu scopul de a susține obiectivele de business și de a oferi utilizatorilor noștri posibilitatea de a primi informații rapide și actualizate privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, dar și suport în transmiterea indexului autocitit. Prin dezvoltarea acestor aplicații, dorim să beneficiem cât mai mult de tehnologia modernă, pentru a ne îndeplini obiectivele și a crește permanent gradul de satisfacție al celor aproape 4 milioane de utilizatori”, afirmă Mihaela Rodica Suciu, Director General.

“Asistentul virtual ChatVolt a fost conceput și integrat în noul site al DEER cu scopul de a răspunde, într-un grad ridicat de acurateţe, la întrebările utilizatorilor noștri. Chat Volt ne va ajuta să reducem timpul de așteptare în Call Center, utilizatorii având posiblitatea să verifice ăn timp real întreruperile în alimentarea cu energie electrică și, totodată, să sesizeze întreruperi accidentale pe baza codului POD, aferent locului de consum, pentru a fi posibilă identificarea locației și intervenția echipei operative. În plus, se pot verifica întreruperile planificate, rapid și simplu, la un click distanță. Astfel, acest asistent virtual, care noi l-am numit ChatVolt, nu numai că simplifică procesul de sesizare a deranjamentelor, dar oferă asistență automatizată consumatorilor pentru cele mai frecvente întrebări și facilitează procesul de transmitere a indexului autocitit, îmbunătățind experiența clienților”, precizează Paul Negrea, Director al Direcției Control Corporativ, Legalitate și Reclamații, DEER.

Practica utilizatorilor în folosirea acestui asistent virtual va fi simplă, eficientă și satisfăcătoare, ținând cont de aspectele cheie pentru asigurarea unei experiențe pozitive; această interfață va fi ușor de utilizat, cu instrucțiuni clare și opțiuni ușor accesibile, răspunsurile oferite utilizatorilor vor fi rapide și relevante, evitându-se întârzierile sau răspunsurile incomplete.

În situațiile în care utilizatorii vor dori să afle sau să ofere informații suplimentare, cu privire la un deranjament, aceștia vor fi preluați automat de către colegii noștri, din cadrul serviciului Call Center.

