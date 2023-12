Numărul companiilor care au intrat în insolvență în Cluj a scăzut în anul 2023

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a scăzut în primele 11 luni din 2023 în județul Cluj, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 359 de companii au pus „lacătul pe ușă”.

Firme închise/ Foto: depositphotos.com

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 0,98% în primele 11 luni din 2023, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate 6.081 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), citat de agerpres.ro

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.187, număr în creştere cu 14,13% faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2022.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 529 insolvenţe (plus 5,17%), Cluj - 359 (minus 16,32%), Timiş - 300 (plus 14,94%) şi Constanţa - 284 (plus 24,56%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Covasna - 21 (minus 25%), Harghita - 28 (plus 7,69%), Botoşani - 31 (plus 34,78%) şi Mehedinţi - 35 (minus 23,91%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.630 (minus 1,15% comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2022), construcţii - 1.208 (plus 3,6%) şi în industria prelucrătoare - 729 (minus 4,46%).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: