Început dificil de an pentru companii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, în creștere cu 30%. Clujul se clasează în TOP 3

Început dificil de an pe piața economică din Cluj unde, în ianuarie 2023, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a crescut cu aproape 27% comparativ cu prima lună din 2022.

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2023, în creștere/captură foto: pixabay.com

La nivel național, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2023 a fost de 1.668, în creştere cu 30,41% comparativ cu prima lună din 2022, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost înregistrate în următoarele localități:

Bucureşti - 212 firme, număr în creştere cu 120,83% faţă de ianuarie 2022,

Braşov - 83 de firme suspendate, în creştere cu 48,21%,

Cluj - 71 de firme cu activitatea suspendată, plus 26,79%,

Maramureş - 68 firme (+112,5%)

Timiş - 62 (+14,81%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Giurgiu - 10 (în scădere 23,08% faţă de ianuarie 2022), Tulcea - 11 (plus 120%), Covasna - 12 (plus 71,43%), Brăila - 14 (plus 16,67%) şi Caraş-Severin - 14 (plus 75%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în asemenea segmente economice precum:

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 434 (+10,71%),

în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 179 suspendări (+47,93%),

informaţii şi comunicaţii - 143 suspendări (+123,44%).

Cluj: Peste 600 de firme și-au suspendat activitatea în 2022

Sute de firme din Cluj și-au suspendat activitatea pe parcursul anului trecut.

La nivel național, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din 2022 a fost de 13.528, în creştere cu 16,58% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, potrivit autorităților în domeniu.

Clujul s-a clasat pe locul doi în topul orașelor ce au înregistrat o creștere a numărului de firme ce și-au suspendat activitatea.

Astfel, anul trecut, un număr de 657 de firme și companii din Cluj și-au suspendat activitatea (în creştere cu 11,73% faţă de perioada ianuarie - noiembrie 2021), cel mai mare număr fiind înregistrat doar în Capitală - 1.444 de firme(număr în creştere cu 24,59%.

În noiembrie 2022, din totalul celor 1.341 de firme care și-au suspendat activitatea, în Cluj au fost consemnate un număr de 74 de firme.

Coroborând cu datele publicate de ONRC pentru începutul anului 2023, numărul firmelor din Capitala Ardealului care își suspendă activitatea rămâne unul îngrijorător.

De altfel, în primele zece luni din 2022 (perioada ianuarie - octombrie) numărul firmelor radiate din Cluj a fost de 2.755 (plus 22,44%).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: