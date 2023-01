Cardurile pentru energie, distribuite de săptămâna viitoare. Banii pentru facturi vor putea fi folosiți din februarie

Românii aflați într-o situație vulnerabilă vor primi cardurile pentru plata facturilor de săptămâna viitoare. Acestea vor putea fi folosite fi folosite din februarie 2023.

Inquam Photos / Alexandru Busca

Cardurile prin care statul va acorda ajutor în valoare de 1.400 de lei pentru plata facturilor sau datoriilor la furnizorii de energie se vor distribui prin Poșta Română începând de miercurea viitoare, potrivit lui Marcel Boloș, ministrul investițiilor.

Începând din 20 februarie, banii primiți de la stat vor putea fi folosiți pentru plata facturilor curente sau restante la energie. Ajutorul vizează aproximativ patru milioane de persoane cu venituri mici, printre care și pensionari sau persoane cu dizabilități. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, s-a aflat miercuri în vizită de lucru la Fabrica de Timbre, cu ocazia startului procesului de printare şi împlicuire a cardurilor de energie, acordate de Guvernul României persoanelor vulnerabile în sprijin pentru plata facturilor la energie.

Compensare pentru încălzire

Executivul a aprobat în urmă cu două săptămâni Ordonanţa privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie.

Actul normativ aprobat instituie unele măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020 categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie.

Conform unui comunicat al Guvernului din 11 ianuarie 2023, Ordonanţa modifică şi completează OUG nr. 166/2022 prin care au fost stabilite măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile cu energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Voucherele, primite în două tranșe, în februarie și iulie

Astfel, prin ordonanţa aprobată sunt stabilite procedurile care vor fi aplicate pentru distribuirea eficientă a voucherelor pentru energie în valoare nominală de 1.400 lei, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023.

Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, pe baza listei de beneficiari emise de Ministerul Muncii şi a cardurilor de energie emise şi distribuite, astfel: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023; 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 - 31.12.2023.

Potrivit ordonanţei, CN Poşta Română SA va asigura prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuire prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea şi colectarea declaraţiilor pe propria răspundere, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin.

De asemenea, Poşta Română va trimite către asociaţiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor şi instrucţiuni privind modul de completare a acestora, precum şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.

Cine va beneficia de acest sprijin?

De acest ajutor beneficiază pensionarii peste 60 de ani, inclusiv, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, pensionarii de invaliditate, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv, familiile cu alocaţie de susţinere, familiile/persoanele cu ajutor social.

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depăşească 2.000 lei.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul MIPE, cu aceste carduri se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului, putându-se face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei. Plăţile se fac prin mandat poştal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăţi/loc de consum pe durata programului de sprijin.

CITEȘTE ȘI: