Piața imobiliară din Cluj-Napoca STAGNEAZĂ. Floreștiul, în topul preferințelor

Piața imobiliară din Cluj-Napoca a stagnat și în luna septembrie 2022, relevă o analiză imobiliară. Floreștiul rămâne în topul preferințelor cumpărătorilor.

Prețul mediu al apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca, la final de septembtrie 2022, a rămas apropiat de valoarea lunii trecuite (2.178 față 2.172 euro/mp) și este cu 342 euro peste aceeași perioadă a anului trecut (1.836 euro/mp), conform statisticilor Compariimobiliare.ro. Printre zonele preferate de cei aflați în căutarea unei noi locuințe se numără cartierele Mănăștur și Gheorgheni dar și Florești, acolo unde prețul de vânzare este încă sub 1.500 euro/mp (1.475 euro/mp).

Clujul imobiliar, la începutul noului an universitar

Potrivit Compariimobiliare.ro, preţurile apatamentelor de vânzare în municipiul Cluj-Napoca, la început de octombrie 2022, s-a situat la 2.178 euro/mp.

Căutări după numărul de camere:

2 camere - 50%

3 camere - 31%

1 cameră - 11%

4 camere - 7%

Cele mai căutate zone sunt Mănăștur - 9%, Gheorgheni - 7%, Florești - 7%, Mărăști - 7%, Central - 6%, Zorilor - 4%, Dâmbul Rotund - 4%, Borhanci - 3%, Grigorescu - 3% și Între Lacuri - 3%.

Chiriile din Cluj-Napoca au crescut, odată cu revenirea studenților

În ceea ce privește chiriile din Cluj-Napoca, cererea a crescut foarte mult în ultima lună, având în vedere că studenții s-au întors fizic la facultăți începând de luni, 3 octombrie.

„Este primul an când încep facultățile fizic. Și anul trecut era cerere, dar nu la fel de mare ca și acum. Și cei care au stat anul trecut acasă și cei care au făcut facultatea fizic și-au căutat chirie ceea ce a creat o agitație foarte mare. Nu prea au făcut față ofertele în comparație cu cererile. Pe final de august, început de septembrie nu prea au fost oferte relevante cu cererile oamenilor, adică prețul nu era conform cu cererile clienților. De exemplu aveai un dormitor cu preț de acum două luni și în luna septembrie dacă o să cauți același apartament o să-l găsești la același preț, dar nu oferă aceleași condiții”, a declarat pentru monitorulcj.ro Antonio Boja, agent imobiliar.

Potrivit agentului imobiliar, prețul unei garsoniere disponibile în acest moment pe piață nu scade sub 300 - 320 de euro.

„Înainte găseai garsoniere și la 250 - 275 de euro, dar acum ce mai este disponibil pe piață nu mai scade sub 300 - 320 de euro indiferent că este garsonieră sau apartament. De exemplu, o garsonieră de 24-25 mp în Mărăști am dat-o cu 320 de euro. O garsonieră în Gheorgheni, în Detunata, am dat-o cu 330 de euro, în Mănăștur am avut la 300 de euro. Apartamente cu două camere, semi-decomandate am avut la 400-450 de euro. La începutul lunii august am închiriat apartamente foarte bune, noi-nouțe, un dormitor, sufragerie, bucătărie, baie, hol și parcare cu 400 de euro, iar suprafața era în jur de 50 de mp. Acum același apartament nu pot să îl dau fără 450-500 de euro. Am avut mai multe apartamente și am dat 10 din ele în trei zile (…) La apartamentele cu două camere este cererea cea mai mare și am ajuns și la 600 de euro, într-adevăr există apartamente cu două camere și două băi, dar condiții modeste, la 450-500 de euro. La apartamentele cu 3 camere acestea se închiriază cel mai rapid”, a adăugat Antonio Boja.

În perioada sezonului de iarnă, agentul imobiliar se așteaptă la o scădere al prețurilor.

„Peste maxim trei luni foarte mulți studenți vor pleca din chiriile pe care le-au ales prost. Cel mai probabil în perioada respectivă vor apărea și chirii la prețuri mai normale(…) Am clienți români și clienți străini cărora nu am ce oferte să le arăt la prețuri mai normal”, a declarat Antonio Boja.

