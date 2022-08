O locuință la Cluj costă cât una la Torino, Riga sau Zagreb

1.950 de euro costă metrul pătrat la locuințe în Cluj-Napoca. Cu același preț, poți cumpăra un apartament în nordul Italiei sau în capitala Croației.

Preţul pe metru pătrat la locuinţe a ajuns la Cluj la un nivel de circa 1.950 de euro, similar cu cel din oraşe europene precum Ostrava (Cehia), Zagreb (Croaţia), Wroclaw (Polonia), Torino (Italia) şi Riga (Letonia), potrivit studiului Deloitte Property Index. Totodată, Cluj-Napoca se apropie astfel de valorile medii din oraşe precum Cracovia (2.099 de euro/mp), Varşovia (2.406 euro/mp) şi Budapesta (2.566 de euro/mp).

Din cele 68 de oraşe din 23 de ţări analizate pentru realizarea acestui raport, care includ şi alte mari oraşe din ţările luate în considerare, în afară de capitale, 17 au preţuri cuprinse între 1.000 şi 2.000 de euro pe metru pătrat în cazul locuinţelor.

Cluj-Napoca se numără şi în rândul oraşelor în care locuinţele sunt mai scumpe decât cele din capitala ţării, alături de Barcelona din Spania (6.251 euro/mp), Anvers din Belgia (4.050 euro/mp) şi Milano din Italia (3.844 euro/mp).

România, printre cele mai ieftine piețe imobiliare europene

România se află pe locul al doilea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Bosnia și Herțegovina, conform studiului citat. Prețul mediu este de 1.266 de euro/mp, calculat pe baza datelor din principalele orașe, în România.

Comparativ cu anul anterior, prețul mediu este mai mare cu 7,3%. Cel mai scump din țara noastră este Cluj-Napoca, cu o medie de 1.940 de euro/mp, urmat de București (1.573 de euro/mp) și Brașov (1.348 de euro/mp).

În topul orașelor europene cu cele mai scumpe locuințe conduce Parisul, cu un preț mediu de 13.462 euro/mp pentru un apartament, urmat de Munchen (10.500 euro/mp) și Londra (8.426 euro/mp).

Românii plătesc în medie 6 salarii anuale pentru un apartament

În privința gradului de accesibilitate a locuințelor pentru cetățenii fiecărei țări, calculat în funcție de numărul de salarii medii brute anuale necesare pentru cumpărarea unui apartament standard (70 mp), România se află pe locul șapte din cele 19 țări pentru care a fost calculat acest indicator. Astfel, un român are nevoie de 6,3 salarii anuale pentru o astfel de achiziție.

„Piața imobiliară este considerată un barometru al economiei, fiind influențată de mai mulți factori, cum ar fi disponibilitatea terenurilor pentru dezvoltări imobiliare, aprovizionarea cu materii prime și materiale, costul construcțiilor, piața energiei etc., dar și de puterea de cumpărare a populației și de condițiile de finanțare. Anul acesta, un factor important va fi reprezentat de accesibilitatea și costul creditului, influențate puternic de inflație. În 2021, dobânda medie pentru creditele ipotecare în lei a scăzut sub 4% pe an, potrivit datelor BNR, dar de anul acesta este de așteptat să crească, pe fondul inflației generalizate. Pe de altă parte, investițiile imobiliare sunt considerate o clasă de active care protejează valoarea banilor în timp”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România, Lider al Serviciilor de Consultanță Fiscala pentru sectorul Imobiliar.

Conform studiului, locuințele cel mai greu accesibile sunt în Cehia, unde este nevoie de 13,3 salarii medii brute anuale pentru o locuință proprie, iar cele mai accesibile sunt în Irlanda (3,1 salarii medii anuale), Norvegia (4,4) și Belgia (4,5).

