Trei branduri de mașini ai căror șoferi au o probabilitate mai mare de a provoca accidente

Un studiu relevă care sunt mărcile de mașini ai căror șoferi sunt mai predispuși să provoace accidente.

O analiză a peste 400.000 de accidente rutiere din Marea Britanie dezvăluie că, în cazurile în care „manevrele riscante sau agresive” au contribuit la producerea accidentului, a existat o diferență semnificativă în privința vinovăției șoferilor, în funcție de marca automobilului.

În mod specific, s-a constatat că practici precum depășirea vitezei, nerespectarea semaforului, depășirea pe liniile albe duble sau ignorarea trecerii de pietoni au fost mai probabil să fie implicate în accidente atunci când autoturismele implicate erau de marcă Subaru, Porsche și BMW, în comparație cu Skoda sau Hyundai, conform informațiilor furnizate de The Guardian.

Studiul, publicat în Journal of Social Marketing, avansează ipoteza că brandingul ar putea juca un rol în acest context. Alan Tapp, profesor de marketing social la University of the West of England și principalul autor al studiului, menționează: „Toate celelalte fiind egale, te-ai aștepta să observi aceeași proporție de manevre agresive pentru toate tipurile de autoturisme”.

Brandingul, rol important în atitudinea șoferilor

Cu toate acestea, statistici relevante indică că mărcile care sărbătoresc conducerea de performanță, adică cele cu „publicitate și marketing care pare să celebreze condusul performant, uită-te la mine, chestii ca regele șoselelor”, sunt mai frecvent implicate în astfel de incidente.

Conform studiului, șoferii de mașini Subaru au fost, proporțional, implicați în cele mai multe „acțiuni nesocotite”.

În ciuda introducerii de tehnologii inovatoare pentru îmbunătățirea siguranței de către producătorii auto, Dan Campsall de la firma de consultanță privind siguranța rutieră Agilysis, coautor al studiului, adaugă: „În timp ce producătorii introduc tot felul de tehnologii inovatoare pentru a îmbunătăți siguranța, operatorul este în continuare o ființă umană și noi trimitem mesaje mixte cu privire la ce se așteaptă de la el când conduce”.

