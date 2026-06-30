FITS 2026 s-a încheiat cu un extraordinar concert Horia Brenciu & HB Orchestra şi nelipsitul show de drone din Piaţa Teatrului din Sibiu

Cea de-a 33-a ediție a Festivalui Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) s-a încheiat în 28 iunie 2026.

Cea Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2026 a ajuns la final | Foto: FITS / Andrei Valeanu

FITS 2026 a ajuns la final. Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu s-a încheiat cu nelipsitul show din Piața teatrului și cu un concert extraordinar Horia Brenciu & HB Orchestra.

Ultima zi de Festival a început cu două evenimente unice: conferinţa specială în care Akihiro Yamamoto a intrat în dialog cu Octavian Saiu şi întâlnirea dintre pictorul Ştefan Câlţia, regizorul Silviu Purcărete, compozitorul Vasile Şirli şi scriitorul şi diplomatul Emil Hurezeanu. Sala Oglinzilor a fost arhiplină, poate mai mult ca niciodată.

Sute de artiști au bucurat publicul cu spectacole de teatru, dans, circ contemporan și concerte, desfășurate în mai multe spații de joc, biserici, piețe și străzi din Sibiu și din împrejurimi. Ziua de duminică a depăşit toate estimările organizatorilor şi a adus pe străzile Sibiului mai mulţi oameni ca niciodată.

Ultimul spectacol programat a fost nelipsitul Faust, care a avut o nouă reprezentație sold-out.

Francezii de la Plasticiens Volants au susținut spectacolul Marea Expediție, iar Horia Brenciu & HB Orchestra au încheiat programul din Piața Mare cu un concert de peste o oră.

Înainte de miezul nopții, spectacolul de drone a adus deasupra Sibiului mesajul Din Suflet pentru Suflete.

„A fost o ediție desfășurată sub numărul 33, număr Cristic. Am avut o mulțime de provocări, dar am trecut cu bine peste toate cu ajutorul echipei Festivalului și cu sprijinul lui Dumnezeu. Nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul autorităților, al partenerilor și, mai ales, al Măriei Sale, publicul! Ne vom trage sufletul câteva zile și vom începe deja să pregătim ediția de anul viitor, pe care o vom organiza între 18 și 27 iunie” a declarat Constantin Chiriac, Președintele FITS.

Cifrele FITS 2026

Timp de zece zile, prieteni ai festivalului din toată lumea au urmărit spectacolele din Sibiu, împrejurimile oraşului şi din mediul online. Media zilnică de participanţi a depăşit 100.000 de persoane.

În mediul online, publicul din peste 120 de țări a urmărit toate canalele digitale ale Festivalului.

Website-ul FITS a avut peste 100.000 de vizitatori în luna iunie, iar aplicaţia mobilă a depăşit 15.000 de accesări.

Pe reţelele de socializare, peste 200.000 de utilizatori au văzut mesajele şi video-urile de pe canalul FITS de Instagram, în timp ce mesajele de pe Facebook au fost văzute de peste 450.000 de români.

În total, comunicarea online a FITS a adunat peste 5 milioane de vizualizări pe toate platformele, de la utilizatori din peste 100 de ţări, în frunte cu România, Singapore, SUA, Germania, Marea Britanie, Austria, Franța, Spania, Italia și Japonia.

FITS 2026 s-a încheiat, însă poveştile sale continuă să fie spuse!

A 34-a ediţie a Festivalului Internațional de la Sibiu va avea loc între 18 și 27 iunie 2027.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5.000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, a avut loc în 2026 la Sibiu în perioada 19 iunie - 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind suflet. FITS 2026 a avut 848 evenimente incluse în program și a găzduit peste 5.000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

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