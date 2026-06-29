Fanny Ardant, Cristian Măcelaru și Ofelia Popii au primit stele pe Aleea Celebrităților de la FITS 2026

Opt personalități și instituții de prestigiu din lumea artelor spectacolului au fost recompensate cu stele pe Aleea Celebrităților din Sibiu, în cadrul celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Aleea Celebrităților din Sibiu s-a îmbogățit cu opt noi stele, acordate unor personalități și instituții de prestigiu din lumea artelor spectacolului, în cadrul celei de-a 33-a ediții a FITS. | Foto: FITS

Aleea Celebrităților din Sibiu s-a îmbogățit cu opt noi stele, acordate unor personalități și instituții de prestigiu din lumea artelor spectacolului, în cadrul celei de-a 33-a ediții a FITS.

Ceremonia a avut loc sâmbătă, 28 iunie, și a reunit nume importante ale teatrului, muzicii și dansului la nivel internațional.

Opt noi stele pe Aleea Celebrităților din Sibiu

Aleea Celebrităților din Sibiu s-a îmbogățit cu opt noi stele dedicate unor personalități marcante ale artelor spectacolului. Distincțiile au fost acordate actriței franceze Fanny Ardant, dirijorului român Cristian Măcelaru, companiei japoneze Yamamoto Noh Theater, coregrafului belgian Wim Vandekeybus, regizoarei italiene Emma Dante, scriitoarei austriece Elfriede Jelinek, regizoarei Margareta Niculescu și actriței Ofelia Popii.

Ceremonia a fost găzduită de președintele FITS, Constantin Chiriac, și de primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

„Mărite Public! De 33 de ani, fie că sunteți din Sibiu, din România sau de pretutindeni, vă avem alături de noi şi ne transmiteți o energie inegalabilă. (...) Astăzi adăugăm opt stele pe această Alee, care a devenit un adevărat ambasador cultural al României”, a declarat Constantin Chiriac.

La rândul său, Astrid Fodor a transmis că, odată cu încheierea ediției din acest an, iubitorii festivalului vor începe deja numărătoarea inversă până la următoarea ediție.

Fanny Ardant: „Am simțit toată căldura publicului”

Înaintea Galei Celebrităților, actrița și regizoarea franceză Fanny Ardant a participat la o conferință specială alături de scriitorul Matei Vișniec.

Artista a vorbit despre emoția resimțită după spectacolul Cassandra și despre relația specială cu publicul de la Sibiu.

„Mi-a plăcut mult că publicul a știut să demonstreze și tăcere. Eram învăluită în întuneric la final și am simțit toată căldura publicului”, a declarat Fanny Ardant.

Tot în cadrul conferințelor speciale, regizorul elvețian Milo Rau a discutat cu Octavian Saiu despre parcursul său artistic și procesul de creație.

„Trebuie să vedem și frumuseţea copleșitoare din jurul nostru. Frumusețea din această lume mă înalță”, a spus Milo Rau.

Premii speciale pentru Teatrul Grivița 53, Iustinian Turcu și Alin Uberti

În cadrul Galei Celebrităților au fost acordate și mai multe premii speciale.

Premiul „Virgil Flonda” i-a revenit actorului Iustinian Turcu, iar Premiul „Iulian Vișa” a fost acordat regizorului Alin Uberti.

De asemenea, Teatrul Grivița 53 a primit un Premiu Special. Distincția a fost ridicată de Chris Simion-Mercurian și Tiberiu Mercurian, care au vorbit despre provocările construirii primului teatru privat realizat exclusiv prin finanțare din donații.

FITS 2026, aproape 850 de evenimente și peste 5.000 de artiști

Pe parcursul zilei au avut loc reprezentații precum Faust, Copiii Medeei, în regia lui Milo Rau și Botond Nagy, Simfonia rumegușului și Scrisoarea, iar Milo Rau a susținut și un masterclass dedicat studenților.

Seara s-a încheiat în Piața Mare din Sibiu cu spectacolul francez The Stranger. Călătorie în Absurdistan, urmat de concertul trupei Voltaj.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se desfășoară în perioada 19–28 iunie, reunind 848 de evenimente, peste 5.000 de artiști din 83 de țări, sub tema „SUFLET”, una dintre cele mai ample ediții din istoria manifestării culturale.

Opt personalități și instituții de prestigiu din lumea artelor spectacolului au fost recompensate cu stele pe Aleea Celebrităților din Sibiu, în cadrul celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

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