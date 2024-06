Cluuuj - Paradisul României. Chiar?

Ediția 113 a „Berăriei Culturale” va avea loc în data de 20 iunie ( joi), ora 19, la Casino-ul din Parcul Mare, de la ora 19.

Acesta e un titlu și o dilemă.

E un titlu al ediției 113-a „Berăriei Culturale”. Dar e și un titlu de glorie, așa-i?

Însă e și o dilemă. Sau, mai degrabă, e o îndoială. Necesară. Terapeutică. Vindecătoare de aroganță și autosuficiență a „provincialilor” din Capitala Transilvaniei. Cei care - să recunoaștem - se simt și se cred „cei mai cei” dintre români.

Clujul paradiziac, atât de dorit și visat de ceilalți, din afara zidurilor, e o realitate sau e o iluzie propagandistică?

Chiar e orașul acesta o oază de fericire, împlinire și prosperitate? Sau e, mai degrabă, o imagine fabricată în laboratorul de public relations (P.R.) și propagandă.

„Cât e adevăr și cât e minciună din ceea ce vedem, auzim și credem despre Cluj”, se întreabă fondatorul fenomenului cultural-academic „Berăria Culturală”, jurnalistul și istoricul Ion Novăcescu. „Fiindcă – spune acesta - Clujul a devenit Tărâmul de Poveste unde visele „emigranților români”, tineri, mai ales, se pot împlini. Clujul e locul aparte al României pe care-l văd ceilalți, îl simt și-l resimt ceilalți români ca fiind altceva decât locurile lor natale.”

Întocmai precum tânărul cocălar bucureștean care susține într-un video viral pe Tik Tok că s-a auto-exorcizat, miercuri, 12 iunie 2024 de metehnele de „neam prost” și comportamentul agresiv în trafic, într-un sens giratoriu din Cluj.

Înregistrarea video ne arată – subliniază Novăcescu - cum tânărul s-a izbăvit și iluminat în acel sens giratoriu în care „a intrat ca un cioban, cu viteză”, evitând la centimetru o tamponare cu șoferul clujean, intrat regulamentar în sens. Clujean care l-a năucit prin calmul și politețea sa; dându-i voie să meargă el mai departe, fără să-l claxoneze, fără să-l înjure, ori să-l bată. Deși, bucureșteanul admite că merita să fie și înjurat, și bătut. Ba chiar, bucureșteanul mărturisesște în selfie-ul video că și-a dat lanțul gros, de cocălar, de la gât și brățara și a luat bastonul în mână, de sub scaun, ca să se bată. Însă șoferul clujean a rămas în mașină, stând cu ambele mâini pe volan. Fără să gesticuleze, fără să înjure, ori să-i facă vreun gest obscen.

„Eu în situațiile de genu, cum sunt obișnuit la mine acasă, mi-am dat lanțul și brățara jos și am dat să pun mâna pe bâtă. Când m-am uitat la celălalt șofer omul era cu ambele mâini pe volan, era foarte relaxat, nu și-a dat tricoul jos de pe el, nu gesticula, nu înjura, nu nimic și mi-a făcut semn așa, să trec mai departe. În acel moment am rămas prost, eram «Nu ne batem? Nu ne scuipăm? Nici măcar nu ne înjurăm? Pur și simplu trecem mai departe și lăsăm chestia asta în urmă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și ne vedem de treburile noastre?» Am plecat. M-am tot uitam în oglinda retrovizoare, nu mă urmărea nimeni Nu știu ce se întâmplă cu orașul acesta și cu locuitorii de aici (…) nu am auzit un claxon toată ziua. Nu mă simt bine aici. Chiar nu pot. O să mă întorc la mine în oraș și o să aplic lecția pe care mi-a arătat-o colegul meu din trafic astăzi. Meritam bătaie rău de tot”, a mărturisit tânărul bucureștean în vide-ul viral de pe Tik-Tok.

Așadar: E Cluuujuuul PARADISUL României? Care-i preschimbă și-i exorcizează de cele rele și proaste pe oameni? Sau acestea-s doar demonstrații comportamentale ale unor clujeni civilizați și isteți?

La întrebările acesteaa, la cele de mai sus, dar mai ales la întrebările tale, vor încerca să răspundă patru invitați remarcabili în cadrul celei de-a 113-a ediții a fenomenului cultural-academic „Berăria Culturală”, în data de 20 iunie ( joi), ora 19, la Casino-ul din Parcul Mare, de la ora 19.



Invitați:

- Prof.univ. dr. ing. Ioan Aschilean - unul dintre marii constructori ai Clujului.

- Cosmina Fernoagă - jurnalistă

- Florin Danciu - jurnalist

- Oliver Kiss - jurnalist



