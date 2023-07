EXCLUSIV. Povestea clujeanului Richard Constantinidi. De la reporter muzical, în juriul celei mai vechi competiții de blues din Franța

În cadrul celei mai vechi competiții de blues din Franța, un clujean pasionat de muzică a avut privilegiul de a face parte din juriul concursului.

Richard alături de trupa Mazingo, trupă care va ajunge în 2024 la Open Air Blues Festival Brezoi/ Foto: arhivă personală

În perioada 12-15 iulie 2023 s-a desfășurat în Franța Mississippi Blues Challenge din Cahors (Franța).

Juriul a fost format din personalități remarcabile din lumea muzicii și organizatori de festivaluri de blues, iar Richard Constantinidi a fost unul dintre cei aleși să facă parte din acest grup select. Cu o experiență vastă în muzica blues și o cunoaștere adâncă a istoriei și a tradițiilor acestui gen, Richard a adus o perspectivă valoroasă în evaluarea și selecția participanților. Chiar dacă s-a născut în Kentucky, SUA, Richard locuiește de mai mulți ani în Cluj-Napoca.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Richard Constantinidi a povestit despre experiența trăită în cadrul competiției Mississippi Blues, organizarea Open Air Blues Festival Brezoi și ce surprize vor fi pregătite pentru perioada următoare.

Richard Constantinidi, pasionat de muzică încă din copilărie

Richard Constantinidi este pasionat de muzică încă din copilărie. Muzica a fost mereu supapa lui de libertate și ascultă diverse genuri muzicale, în funcție de starea în care se află. Acesta apreciază cântecele cu cârlig, cu mesaj.

Richard a fost implicat în diverse evenimente de amploare la Cluj, în România și internațională. A fost DJ de club, DJ la radio (pe vremea când nu existau playlisturi impuse de conducerea posturilor), a reprezentat casa de discuri Beggars Banquet UK (cel mai mare independent) în România (1997-1999), a fost fotoreporter la diverse publicații, reviste naționale, ziare cotidiene, reviste de muzică offline și online și ghiduri de timp liber de-a lungul anilor (1995-2017).

Richard a realizat peste o mie de interviuri cu artiști români si de succes internațional până în present, reprezentând presa românească la Rock Am Ring Nurnberg DE 97 și câteva din primele ediții Sziget din Budapesta HU 96-99, pe lângă nenumărate festivaluri și concursuri din țară, precum Cerbul de aur 97 sau Mamaia 99.

Criticul muzical al anului 2011

Richard consideră că a realizat mii de recenzii de albume și concerte începând din 1995, revista culturală Echinox numindu-l „Criticul muzical al anului 2011”.

A fost primul organizator de concerte DIY la Cluj în perioada 2000-03. A impresariat o multitudine de formații autohtone de-a lungul anilor și a descoperit multe talente adevărate pe vremea când erau necunoscuți pe plan național, precum Luna Amară și Grimus (alte proiecte nu au avut răbdarea necesară să se dovedească în timp, precum Jazzybirds sau Rehab Nation).

Richard a organizat Festivalul Live No Lies (la Chișinău), recunoscut ca fiind Festivalul Anului 2007 şi al doilea cel mai important eveniment din Republica Moldova în 2008 (Premiile fiind acordate de Rupere.md). A fost manager de formații rock, cel mai mare succes l-a înregistrat alături de Luna Amară, în primii ani de activitate a formației (2000-2007), dar și în ani recenți (2018-2022). A deținut licența GBOB (Global Battle of the Bands) pentru România și a organizat cel mai de amploare festival-concurs pentru formații live din România în 2015-16 (fiind Președintele Juriului) - Hteththemeth din Brașov clasându-se pe locul 2 la Finala internațională de la Berlin în 2016. Richard este implicat în echipa de organizare la Open Air Blues Festival Brezoi, de la prima ediție, iar anul acesta este invitat din partea Brezoiului în Juriu la Concursul Live de la cel mai vechi festival de muzică Blues din Franța, la Cahors. Povestea continuă, iar Richard este în continuare dedicat descoperirii de noi talente muzicale, fie că e vorba de Rock, Metal sau Blues – fiind coordonatorul Juriului la ambele etape de concurs Constelații Rock în 2023 și invitat recent în Juriul prestigiosiului Concurs Mississippi Trail Challenge la cel mai vechi festival de Blues din Franța, la Cahors.

Richard Constantinidi (dreapta), cu Robert Mauries, președintele festivalului Cahors/ Foto: arhivă personală

„Având o colaborare și o relație de amiciție care s-a dezvoltat în timp cu Mihai Răzvan Mugescu din Râmnicu Vâlcea, începând din 2015... conjunctura vieții face că am colaborat cu Open Air Blues Festival Brezoi de la prima ediție. Având experiența de reporter muzical din anii 90, realizez interviurile filmate cu toți artiștii invitați în program la Brezoi și desigur, pe parcursul anilor, ascult din ce în ce mai mult muzica Blues și descopăr în continuare artiști tineri și legende vii ale genului, personal și în recital pe scena de la Brezoi, și dezvoltând în continuare colecția personală de viniluri și CD-uri (…) Cred ca am descoperit muzica blues după despărțirea de o mare dragoste undeva la finalul facultății.

Melodicitatea combinată cu durerea sobră din timbrul lui Nat King Cole sau tristețea mascată din vocea Ninei Simone ... artițti de Jazz și Soul care emană note albastre prin muzica interpretată de ei m-au impresionat într-un moment existențial de căutare și incertitidine în viața mea”, a declarat pentru monitorulcj.ro Richard Constantinidi.

Richard alături de Frances Rateau,coordonatorul juriului competiției de la Cahors/ Foto: arhivă personală

Richard a reprezentat Open Air Blues Festival Brezoi în cadrul competiției din Franța, iar din punctul său de vedere a fost o provocare, fiind singurul invitat nou în juriu. Din cele 80 de formații înscrise, doar 8 au fost selectate.

„Arta este un domeniu aparte, abstract. Nu poți compara o formație de un gen cu o formație de alt gen. Au fost într-adevăr două situații în care nu am putut face o diferență clară de apreciere a recitalurilor LIVE pe care le-am urmărit, dar diferența a făcut-o punctajul dat de ceilalți membri ai juriului.

Provocarea pentru mine a fost probabil de a mă integra în echipa deja formată, eu fiind singurul invitat nou în juriu, alături de organizatorii sau reprezentanții unor festivaluri de Blues din Franța, Spania, Elveția, Croația, Polonia și Estonia. M-am bucurat să cunosc și să descopăr oameni frumoși, cu suflet tânăr, pasionați de muzică și de ceea ce fac. Nu este ușor să organizezi un festival de muzică pentru un public de nișă, cum se zice, dar tocmai și asta face parte din farmecul și frumusețea acestei meserii, că nu oricine este capabil să o facă și să susțină continuitatea activității în timp (…) Am reprezentat festivalul nostru de blues, de la Brezoi (Vâlcea). Condiția participării mele in juriu a fost să acord ca Premiu o cântare la una din finaliste. Mazingo vine din Normandia. Este un trio dinamic cu contrabasist care are mama născută în SUA. Formația se află la primul album, dar are o prezență scenică profesionistă și o muzică care nu te lasă să stai locului. Va veni în recital la Open Air Blues Festival Brezoi, ediția 7, care va fi organizată în perioada 15-21 iulie, 2024”, a transmis Richard.

Richard alături de saxofonistul Alphonso Sanders, organizatorul Robert Terrell și solista Teeny Tucker, care fac parte din echipa B.B. King Museum and Delta Interpretive Center din Indianola, Mississippi, orașul unde s-a născut BB King/ Foto: arhivă personală

Centenarul B.B. King va avea loc în România

Riley B. King, cunoscut mai mult ca B.B. King, a fost un cântăreț, compozitor și multi-instrumentist de origine afro-americană. Richard a bătut palma cu cei de la Asociația B.B. King ca centenarul să aibă loc la Open Air Blues Festival Brezoi, în anul 2025.

„Am cunoscut pe cei care conduc Asociația BB King, în orașul lui natal. În 2025 artistul american de Blues ar fi implinit 100 de ani. Încă mai trăiesc muzicieni din trupa lui cu care a mers în turneu și care pot să susțină un recital de piese semnate BB King. Există elemente, costume și instrumente folosite de BB King, care au fost păstrate post-mortem. Există o întreagă istorie muzicală de Blues a statului Mississippi care poate fi prezentată și expusă în cadrul unui festival. Am bătut palma cu organizatorii ca Open Air Blues Festival Brezoi, Vâlcea, să fie unul din pilonii de bază pentru expoziția itinerară a Centenarului BB King din Europa în iulie 2025!”, a transmis Richard.

Cum a luat naștere Open Air Blues Festival Brezoi?

Din 2017 încoace, una dintre cele mai pitorești și mai puțin exploatate zone montane din România, Valea Lotrului, răsună toată vara de muzică bună de diverse genuri. La Summer Camp Brezoi se adună nu doar în fiecare weekend, ci uneori chiar în timpul săptămânii, mii și uneori chiar zeci de mii de turiști dornici să petreacă în aer liber pe acordurile live ale unor trupe și artiști renumiți din țară și din afară.

Spre exemplu, doar la ediția Open Air Blues Festival din 2022, 50.000 de turiști s-au bucurat de spectacolele a 30 de trupe și artiști care au evoluat pe scena de la Brezoi timp de șase zile. Iar anul acesta, se așteaptă la o participare record. Mihai Răzvan Mugescu este „capul răutăților” pentru începutul fenomenului muzicii blues în Brezoi.

„Mihai Răzvan Mugescu este capul răutăților. Patronul unui club de muzică Live din Râmnicu Vâlcea a găsit sprijinul lui Robert Schell, primarul orașului Brezoi și în mod excepțional, festivalul de Blues a crescut exponențial într-un timp record și a supraviețuit și pandemiei. A fost o idee deșteaptă de a specula un gen de nișă care nu este încă pe deplin exploatat la noi în țară și ar trebui să apăra mai multe festivaluri care să acopere toate genurile muzicale de nișă, doar așa se poate dezvolta industria muzicală și la noi. Există deja multe festivaluri de nișă în alte țări din Europa de est, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia. Iarăși important este că organizatorii să acorde o importanță mai mare formațiilor autohtone și să le ia în seamă mai mult decât o fac în prezent. Sprijinul scenei locale ar fi benefic pe termen lung și pentru organizatori și pentru succesul pe termen lung a festivalurilor. Teoria este lungă pentru cei neinițiați în domeniu, dar investițiile pe termen lung sunt cele care mereu vor da roade. Ar trebui să se acorde o importanță mai mare trupelor de muzică românească la festivalurile din România”, a încheiat Richard Constantinidi.

