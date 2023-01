Hideki Noda premiat la „New York 2023 ISPA Awards”, la recomandarea directorului TNRS, Constantin Chiriac

Hideki Noda, directorul artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, a fost premiat în cadrul „New York 2023 ISPA Awards”, o prestigioasă ceremonie a Societății Internaționale pentru Artele Spectacolului, la recomandarea lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Hideki Noda în cadrul ceremoniei de la New York /FOTO: Teatrul Național Radu Stanca Sibiu - Facebook

Hideki Noda a primit premiul „Distinguished Artist Award”, pentru contribuția sa remarcabilă, pentru talentul, arta și dăruirea în domeniul artelor spectacolului, în cadrul unei ceremonii care a avut loc zilele acestea la New York.

Hideki Noda este un colaborator apropiat al Festivalului Internațional de Teatru, fiind prezent la Sibiu de mai multe ori.

Personalitate complexă a lumii teatrale japoneze și mondiale, actor, regizor, dramaturg, profesor și director de teatru, Hideki Noda a primit și o stea pe Aleea Celebrităților pentru caracterul revoluționar al artei sale, în dialog cu marile mișcări teatrale ale lumii.

ISPA este o rețea globală care reunește peste 500 de lideri în artele spectacolului, din 185 de orașe și din toate regiunile globului. Membrii ISPA includ organizații de arte ale spectacolului, manageri de artiști, festivaluri, finanțatori, consultanți și alți profesioniști care lucrează în artele spectacolului.

Hideki Noda s-a născut în Nagasaki în 1955, în iulie 2009 a fost numit director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, iar în prezent, predă la Tama Art University.

Noda a înființat prima sa companie de teatru, Yume no Yuminsha (Dreaming Bohemian), când încă era student la Universitatea din Tokyo, și a produs multe spectacole apreciate.

În 1992, a plecat să studieze la Londra. La întoarcere, în 1993, a pus bazele companiei de producție NODA MAP. De atunci, a creat multe spectacole de succes, precum: Kill, Pandora no kane (Pandora’s Bell), Oil, Akaoni (Red Demon), The Bee, The Diver, Caractere, Egg, Gekirin și Footprint Princess.

A colaborat cu actorul kabuki Nakamura Kanzaburo XVIII, a adaptat piese kabuki și a regizat producții bazate pe versiuni originale proprii ale unor piese Kabuki, cum ar fi: Tragedy of Togitatsu, Nezumikozo etc.

În plus, Noda se implică activ în producții internaționale, colaborând cu actori britanici, thailandezi și coreeni. A câștigat multe premii importante de teatru în Japonia, inclusiv Premiul Asahi (2009).

În octombrie 2009, a fost numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), iar în iunie 2011, a fost decorat cu medalia cu panglică purpurie pentru contribuția sa la educație și cultură. A fost în multe turnee peste tot în lume.

