Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, marea câștigătoare a Galei Tânărului Actor

Laura Gabriela Oana, absolventă a Facultății de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj a fost câștigătoarea marelui premiu de la Gala Tânărului Actor/ Foto: Facebook - Gala HOP - Gala Tânărului Actor/ Fotograf: Andrei Gîndac

Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al celei de-a XXV-a ediţii a Galei Tânărului Actor - HOP, a fost câştigat de actriţa Laura Gabriela Oana, în vârstă de 24 de ani, din Baia Mare, absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, promoţia 2020.

Laura Gabriela Oana a fost prezentă în secţiunea Individual cu spectacolul „Doamnelor de la Brunch” din musicalul „Company”, iar în secţiunea Grup cu show-ul „(Încă un) Musical!” din musicalul „Something Rotten!”.

„Eşti o revelaţie, eşti actorul total”

„Eşti o revelaţie, eşti actorul total. Un grup minunat cu voci, cu talent, cu ambiţie, cu foarte mult echilibru, respect şi disciplină. Te felicităm şi să nu uiţi că ai luat premiul «Ştefan Iordache»”, i-a transmis criticul de teatru Marina Constantinescu, când i-a înmânat sâmbătă seara trofeul.

Tânăra actriţă a mulţumit pentru şansa de a participa la Gala HOP şi pentru experienţa de care s-a bucurat în cadrul concursului.

„Vă mulţumesc din suflet, în primul rând juriului care mi-a acordat acest premiu, UNITER, a fost o onoare şi am simţit o mare responsabilitate să fiu în faţa voastră în aceste trei seri. Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc infinit Răzvan Mazilu pentru că ai acceptat să fii directorul Galei HOP şi pentru că ai propus această temă exact atunci când aveam nevoie de ea, nici mai repede, nici mai târziu, şi pentru că săptămâna asta am avut şansa să lucrez cu tine, cu Maria, să am întâlnirile pe care le-am avut cu colegii mei, să beneficiez de o parte din experienţa pe care ai împărtăşit-o, pentru întâlnirile pe care le-am avut”, a spus câştigătoarea Marelui Premiu al Galei HOP.

Marele Premiu al Galei se acordă în memoria lui Ştefan Iordache, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediţii ale Galei HOP, un apropiat al acestui eveniment şi un susţinător al tinerilor la început de carieră. Dacă iniţial, începând cu ediţia 2009, acesta a fost acordat pentru cel mai bun actor la secţiunea Individual, începând din anul 2013, organizatorii au decis ca Premiul „Ştefan Iordache” să devină Marele Premiu al Galei.

