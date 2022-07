Cele mai populare și premiate filme de la TIFF 2022 ajung la București

Cinefilii au ocazia să vadă filmele care au strâns cei mai mulți spectatori la TIFF 2022, la București, timp de patru zile. Vezi programul proiecțiilor.

Pentru mine tu ești Ceaușescu - un veritabil meta-film / Foto: TIFF





În perioada 21 și 24 iulie, cinefilii au ocazia să vadă la București filmele care au strâns cei mai mulți spectatori la TIFF 2022, dar și producțiile care au câștigat trofeele festivalului.

Evenimentul va avea loc la Cinema Elvire Popesco.

Joi, 21 iulie, Retrospectiva ia startul cu cele două filme care au fost proiectate în deschiderea și închiderea festivalului.

Acestea au strâns mii de spectatori în Piața Unirii din Cluj-Napoca:

Rețeaua Jane/ Call Jane (r. Phyllis Nagy) cu Elizabeth Banks în rolul principal, spune o poveste care, deși plasată în America anilor ’60, este extrem de relevantă și astăzi: o femeie vrea să renunțe la o sarcină nedorită, într-o vreme când avorturile sunt ilegale. Salvarea ei vine de la The Janes, o organizaţie clandestină formată exclusiv din femei.

În Competiția oficială/ Official Competition, cea mai recentă producție a duo-ului regizoral argentinian Mariano Cohn și Gastón Duprat spectatorii îi vor revedea pe marele ecran pe Antonio Banderas, Penélope Cruz și Oscar Martínez, într-o comedie sofisticată și obraznică despre cinema, orgolii artistice și jocuri de putere.

Program în weekend

Vineri: programul include proiecțiile a două documentare, câștigătoare în secțiunea What’s Up, Doc? la TIFF, devenită competițională începând de anul acesta. Artistul vizual Yuri Ancarani plasează între ape povestea din fascinantul Atlantida/ Atlantide, în care un tânăr venețian își dedică tot timpul obsesiei de a construi o barcă cu motor care să-l ajute să stabilească un nou record în comunitatea pasionaților de barchino. Atlantida a câștigat Mențiunea Specială a secțiunii. O producție românească a câștigat Premiul What’s Up, Doc?: Pentru mine tu ești Ceaușescu e un veritabil meta-film, situat pe terenul alunecos și experimental dintre ficțiune și documentar. Debutul inovator al lui Sebastian Mihăilescu este nu atât despre dictatorul din titlu și regimul lui autoritar, cât despre anii lui de tinerețe revoluționară, reconstituiți într-un hangar de un grup de millenials aleși în urma unui casting.

Sâmbătă: e rândul celor mai populare filme de la TIFF 2022 să fie văzute pe marele ecran și la București. Programul include proiecțiile Clubul șomerilor/ The Unemployment Club (r. David Marqués) despre un grup de prieteni care nu ratează nicio dimineață la bar, Maigret (r. Patrice Leconte), în care legendarul Gérard Depardieu intră în pielea comisarului iconic creat de romancierul Georges Simenon, dar și Orice, Oriunde, Oricând / Everything Everywhere All at Once (r. Dan Kwan, Daniel Scheinert), o comedie care explorează într-un mod uimitor multiversul, sau Bestiile / The Beasts (r. Rodrigo Sorogoyen), un thriller plasat într-o zonă rurală a Spaniei, care a avut premiera la Festivalul de la Cannes 2022.

Orice, Oriunde, Oricând / Foto: TIFF

Duminică: ziua se deschide cu o proiecție dedicată copiilor și tinerilor, parte din secțiunea EducaTIFF. Eu sunt Zlatan / I am Zlatan (r. Jens Sjögren), urmărește destinul excepțional al faimosului fotbalist. Ziua continuă cu filmele premiate la TIFF 2022: Ficțiune despre viață/ Feature Film About Life (r. Dovile Sarutyte) care a obținut Premiul Special al Juriului, Făpturi de vis/ Beautiful Beings, pentru care regizorul islandez Guðmundur Arnar Guðmundsson a câștigat Premiul Pentru Regie, Casa Noastră / Utama, filmul care i-a adus regizorului bolivian Alejandro Loayza Grisi Trofeul Transilvania. O poveste despre dragoste și legătura cu pământul, Casa Noastră a câștigat și Premiul Publicului la TIFF.

Producția Casa noastră / Foto: TIFF

Seara se încheie cu Amanți de-o noapte/ The Night Belongs to Lovers (r. Julien Hilmoine), care a obținut Premiul pentru Interpretare oferit actorilor Laura Müller și Schemci Lauth.

Retrospectiva TIFF este organizată în parteneriat cu Institutul Francez din România la București și cu Cinema Elvire Popesco.

Vezi programul complet AICI.

