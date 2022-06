Opera Aperta revine în Piața Unirii, săptămâna aceasta. Ce spectacole se vor juca pe scena din centru?

Opera Aperta, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de profil din România, revine în Piața Unirii, între 29 iunie și 3 iulie.

Opera Aperta revine în Piața Unirii, între 29 iunie și 3 iulie, cu șase evenimente, fiecare cu specificul și unicitatea lui. Intrarea va fi liberă.

Deschiderea va avea loc miercuri, 29 iunie, pe ritmurile reinterpretate ale unor artiști precum Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dean Martin sau Louis Armstrong. Spectacolul va avea loc în Opera Lounge, de la ora 20:30, un spațiu amenajat, pentru prima oară, în Piața Unirii, ca loc de întâlnire și spectacole pentru fanii festivalului.

„Locurile pentru acest eveniment restrâns au fost deja epuizate, așa că așteptăm iubitorii de operă la celelalte spectacole, pentru care nu este necesară o rezervare prealabilă a locurilor”, arată reprezentanții Operei.

Spectacol cu motoare și hit-uri internaționale

Joi, 30 iunie, se deschide scena mare din Piața Unirii, iar de la 21:00, înepe un concert-experiență. Șase artiști ai Operei Naționale Române, toți motocicliști pasionați, vor schimba, pentru prima dată, smoking-urile și rochiile de seară cu ținute de bikers, într-un concert cu motoare, lumini puternice și hit-uri internaționale. Soliștii Florin Estefan, Diana Țugui, Iulia Merca, Cristian Mogoșan și Simonfi Sandor vor fi acompaniați în această aventură de celebrul pianist Mihai Diaconescu, cel care a făcut deja înconjurul marilor scene ale lumii, începând cu Filarmonica din München, la doar 12 ani. Ride on Harmony, pentru că așa se intitulează evenimentul, este oferit în parteneriat cu Transilvania Bikers, iar spectatorii doritori pot veni în Piață direct pe motocicletă.

Vineri, 1 iulie, dirijorul invitat, Cristian Spătaru, absolvent al Universității de Muzică și Arte din Viena și laureat al premiului „Cel mai bun dirijor român”, va conduce spectacolul La Negra Noche, în timp ce, a doua zi, de la ora 21:00 va avea loc Luxuria, un spectacol-senzație semnat de Barcelona Flamenco Ballet, cu fragmente teatrale și elemente de flamenco tradițional și modern, jazz și balet.

Macbeth, în Piața Unirii duminică

Evenimentul se încheie duminică, 3 iulie, cu Macbeth, una dintre cele mai de succes producții ale Operei clujene, aflată sub conceptul regizorului Rareș Trifan, și cu doi invitați de marcă: baritonul George Petean, solist liric ce a interpretat pe cele mai mari scene ale lumii (Opera din New York, Teatro Real din Madrid, Théâtre du Capitole, Toulouse, Opéra de Monte-Carlo), și Valentina Boi, deja o soprană cunoscută pe scena Operei clujene, fiind prezentă, în calitate de invitată, la multiple reprezentații operistice de succes.

Pe lângă seria de spectacole, Opera Aperta se transformă și într-un spațiu de dezbateri, în cadrul Simpozionului Național Opera Aperta, organizat în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și Institutul Goethe din București, dar și într-un cadru expozițional. Te invităm să admiri afișele create pe parcursul anilor și dedicate evenimentului Opera Aperta, fiecare cu specificul și povestea sa. Creațiile sunt realizate de Anca Pintilie, în colaborare cu fotograful Nicu Cherciu.

Prima linie de merch a unei opere din România

Opera Națională Română din Cluj-Napoca intră în grupul select al marilor branduri culturale cu o linie proprie de merchandise ce va fi lansată, miercuri, 29 iunie, odată cu deschiderea festivalului „Opera Aperta”. Produsele sunt create de designerul Ovidiu Pop, care are în portofoliu colaborări cu mari case de modă precum Dior, Veja și Stella Luna Italia, și pot fi achiziționate de la Opera shop, instalat temporar în Piața Unirii pe perioada festivalului.

Love is blind, lust isn’t (Don Giovanni), I don’t need no cowboy (Minnie din La fanciulla del West), If you want to be king, first you have to get manlier than me (Lady Macbeth) sunt doar câteva dintre citate celebre din partituri de operă pe care fanii le vor putea regăsi pe diferite tricouri, cărți poștale, căni, sacoșe sau semne de carte. Tot procesul de creație a durat aproximativ trei luni, iar produsele sunt create din materiale naturale.

„Cu o abordare actuală, plină de umor și un strop de (auto)ironie, linia de produse este exact în spiritul festivalului Opera Aperta, un eveniment pe care l-am creat pentru a apropia oamenii de această artă. Muzica de operă nu e elitistă, poveștile din livrete sunt la fel de relevante azi ca și acum un secol, sperăm că aceste produse să-i facă curioși și să caute să descopere mai mult ”, spune Cristian Avram, directorul de marketing la Operei.

Conceptul creativ îi aparține lui Ovidiu Pop designer vestimentar, artist plastic profesionist și ilustrator de concept, cu o experiență îndelungată și prestigioasă în domeniul artelor. Absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și al Institutului Francez de Modă de la Paris, Ovidiu Pop a colaborat, de-a lungul timpului, cu prestigioase case de modă europene, iar acum semnează propria linie de fashion. Produsele vor putea fi achiziționate din shop-ul deschis, în Piața Unirii, pe tot parcursul festivalului Opera Aperta și, ulterior, de la agenția de bilete a instituției.

Festivalul Opera Aperta este un eveniment al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, aflat la a VI-a ediție. Din 2015, spectatorii au cunoscut opera și artiștii într-un mod aparte, dincolo de granița imaginară a sălii de spectacol, pe scene ridicate în locații neconvenționale din oraș. Spectacole lirice precum Carmen de G. Bizet, Nabucco și La Traviata de G. Verdi, concertul La Negra Noche, dar și spectacolul de balet Lacul lebedelor de P. I. Ceaikovski, montat pe scena plutitoare a Lacului Chios din Parcul Central, au ajutat publicul să (re)descopere opera într-un format inedit.

