Lucrările de asfaltare avansează pe strada Decebal din satul Pata, comuna Apahida

Modernizarea străzii Decebal din satul Pata este inclusă în cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida.

Avansează lucrările de modernizare pe strada Decebal din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Avansează lucrările de modernizare pe strada Decebal din satul Pata, comuna Apahida.

„Lucrările avansează în cadrul proiectului finanțat prin PRNV (Programul Regional Nord-Vest - n. red.), de această dată pe strada Decebal din Pata. În această etapă, se desfășoară intervenții menite să îmbunătățească infrastructura locală, facilitând accesul și sporind siguranța pentru locuitori și pentru toți participanții la trafic. Prin aceste investiții, ne propunem să susținem dezvoltarea armonioasă a zonei și să creștem calitatea vieții în comunitate”, a anunțat Primăria comunei Apahida, marți, 30 iunie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Lucrări de modernizare pe strada Decebal din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Direcții principale ale investiției:

modernizarea infrastructurii rutiere

creșterea siguranței în trafic

stimularea dezvoltării locale

Ce este propus pentru strada Decebal din Pata?

2 benzi de circulație - Circulație fluentă și bine organizată

Bandă dedicată transportului public – Conectivitate îmbunătățită și timp redus de deplasare

– Conectivitate îmbunătățită și timp redus de deplasare Rețea modernă de canalizare pluvială – Previne acumulările de apă și crește siguranța rutieră

Trotuare moderne pe ambele părți – Siguranță sporită pentru pietoni

Modernizarea străzii Decebal din satul Pata, inclusă în cel mai mare proiect al comunei Apahida

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Decebal din satul Pata.

Proiectul comunei Apahida include modernizarea peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri, inclusiv strada Decebal din Pata.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

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