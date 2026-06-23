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Prețurile de referință din Piața Agroalimentară Dezmir (P)
Centrul Agro Transilvania Cluj, cea mai mare piață en-gros din Transilvania, a publicat lista actualizată de prețuri pentru produsele românești și din import disponibile în piață.Printre cele mai căutate produse de sezon la Centrul Agro Transilvania se numără căpșunile, cireșele, caisele și pepenele verde.| Foto: Centrul Agro Transilvania Cluj SA – Facebook
Printre cele mai căutate produse de sezon se numără căpșunile (15,00-17,00 lei/kg), cireșele (9,00-15,00 lei/kg), caisele (8,00-13,00 lei/kg) și pepenele verde, care a ajuns la 2,50-8,00 lei/kg.
La legume, prețurile rămân accesibile: cartofi — 2,00 lei/kg, roșii — 5,50 lei/kg, ceapă uscată — 2,20 lei/kg, castraveți — 3,00 lei/kg.
Prețurile sunt negociabile și se pot modifica pe parcursul zilei, în funcție de cerere și ofertă. Toate detaliile le găsiți aici.
Lista completă de prețuri:
Ardei Kapia — 18,00 lei/kg
Ardei gras — 5,00–8,00 lei/kg
Ardei iute — 12,00–20,00 lei/kg
Castraveți — 3,00 lei/kg
Cartofi — 2,00 lei/kg
Ceapă uscată galbenă — 2,20 lei/kg
Ceapă verde — 1,50 lei/legătură
Ciuperci champignon — 12,50–14,50 lei/kg
Conopidă — 6,00 lei/kg
Dovlecel — 4,00 lei/kg
Fasole uscată — 7,00–12,00 lei/kg
Fasole galbenă — 12,50 lei/kg
Fasole fideluță — 16,50 lei/kg
Gulii — 2,20 lei/bucată
Leuștean — 1,20 lei/legătură
Mărar — 1,00 leu/legătură
Mentă — 5,00 lei/caserolă
Măcriș — 7,00 lei/caserolă
Morcovi — 4,00–6,50 lei/kg
Morcovi cu frunze — 4,00 lei/legătură
Păstârnac — 3,50 lei/kg
Pătrunjel rădăcină — 4,00–6,00 lei/kg
Pătrunjel verde — 1,00 leu/legătură
Porumb — 3,75 lei/bucată
Roșii — 5,50 lei/kg
Salată verde — 2,50–3,00 lei/bucată
Tarhon — 2,00 lei/legătură
Țelină rădăcină — 4,00 lei/kg
Țelină cu frunze — 3,50 lei/bucată
Usturoi — 12,00–17,00 lei/kg
Urzici — 7,50 lei/caserolă
Varză — 1,65 lei/kg
Vinete — 6,00 lei/kg
FRUCTE
Agrișe — 22,00 lei/kg
Banane — 6,20 lei/kg
Caise — 8,00–13,00 lei/kg
Căpșuni — 15,00–17,00 lei/kg
Cireșe — 9,00–15,00 lei/kg
Lămâi — 9,50–14,00 lei/kg
Mere — 4,00 lei/kg
Miez de nucă — 35,00–40,00 lei/kg
Pepene verde — 2,50–8,00 lei/kg
Pepene galben — 10,00–12,00 lei/kg
Pere — 6,00–8,00 lei/kg
Piersici — 10,00–12,00 lei/kg
Struguri — 20,00–25,00 lei/kg
Vișine — 15,00 lei/kg
FLORI
Flori în ghiveci — 5,00–25,00 lei/bucată
Firmele specializate vând în incinta pieței la preț de en-gros, în sezon și extrasezon. Cumpărătorii au acces cu mijloacele de transport în incintă. Centrul oferă, contra cost, depozite clasice, boxe de congelare și refrigerare, precum și spații pentru producători agricoli și firme alimentare.
Program: luni-duminică 04:30-18:00
Telefon: 0264 504 200
Acces: autobuzul linia 8L
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