Societatea Profesională Notarială Popa Dorobanțu și asociații – Anunț citație

Societatea Profesionala Notariala Popa Dorobantu si asociatii, citeaza pe toți eventualii succesibili ai defunctului SZABÓ VASILE, având CNP 1320818120679, decedat la data de 17.07.2019, cu ultimul domiciliu în mun. Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 3, ap. 1, jud. Cluj, să se prezinte la sediul societății din mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 28, jud. Cluj, în data de 08.10.2024, ora 11:00, pentru a participa la dezbaterea succesiunii legale după defunctul Szabó Vasile. Cererea de deschidere a succesiunii a fost făcută de Szabo Ida-Iudith, având ca obiect un loc de veci în Cimitirul Central, Cluj-Napoca. Succesibilii indicați în cererea de deschidere a succesiunii sunt: SZABO IDA-IUDITH, în calitate de soție supraviețuitoare a defunctului. Până la termenul fixat pentru dezbatere vă puteți preciza poziția față de moștenire, alegând una din variante și prezentând dovanda corespunzătoare situației în care vă încadrați, dintre cele arătate în continuare, respectiv: că ați acceptat expres succesiunea în termenul prev. de art. 1103 Cod civil, - în intervalul termenului de 1 an de la deces – potrivit unei declarații autentice de acceptare a moștenirii, înregistrate oficial, iar în cazul în care nu vă puteți prezenta, veți putea încheia o procură autentică prin care să desemnați o altă persoană să vă reprezinte la dezbaterea succesiunii; că ați acceptat tacit succesiunea, caz în care trebuie arătată ce prevedere din art. 1110 Cod civil vă este aplicabilă; că înțelegeți să rămâneți străin de moștenire, deoarece nu ați făcut niciun act și nici fapte de acceptare tacită, cum sunt cele enumerate de art. 1110 Cod civil; această declarație poate fi dată la orice notar public din România, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate sau la o autoritate locală care îndeplinește acte notariale în statul în care aveți domiciliul/reședința; dacă ați renunțat expres la moștenire în termen de 1 an de la data decesului, declarația sau actul prin care v-ați manifestat voința se încadrează în prevederile art. 1103 Cod civil și este necesară prezentarea acestui act.

În cazul în care nu ați acceptat succesiunea în termenul de 1 an de la data deschiderii moștenirii, chiar dacă nu v-ați exprimat voința în niciuna dintre variantele arătate mai sus și nu considerați necesar să dați curs acestei citații, înștiințându-l pe notarul public în ce mod vă poate contacta și care sunt intențiile în legătură cu moștenirea, cauza succesorală a defunctului se va soluționa, iar în ceea ce vă privește se va prezuma că ați renunțat la moștenire, potrivit art. 1112 Cod civil.