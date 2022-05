Filmare aeriană cu Bulevardul 21 Decembrie. Emil Boc: „Că ești la Munchen, la Bruxelles sau că ești în Cluj, practic e aceeași infrastructură”

Cel mai modern bulevard din Cluj-Napoca a intrat recent în procedura de recepție a lucrărilor. Primarul Clujului, Emil Boc, a lăudat rezultatul lucrărilor realizate de Diferit SRL.

Bulevardul 21 Decembrie, văzut de sus. Foto: Captură video - Legat de Cluj

Bulevardul 21 Decembrie 1989 a intrat luni în procedura de recepție a lucrărilor, a declarat primarul Emil Boc marți, la un post local de radio. El a menționat că, pe toată durata șantierului, mașinile au putut circula pe bulevard, acesta nefiind închis în totalitate nici măcar o zi.

„Ieri a fost începută procedura de recepție a lucrărilor la cea mai importantă lucrare de infrastructură pe care am făcut-o în acest an, până în momentul de față, lucrare care este finalizată, mă refer la Bulevardul 21 Decembrie. S-a lucrat mereu sub trafic, nu a fost niciodată blocată strada, dimpotrivă, colegii au făcut un efort extraordinar ca, în condiții de trafic, totuși să realizeze o medernizare a unei artere de trafic extrem de importantă”, a arătat Emil Boc.

Bulevardul 21 Decembrie arată impresionant de sus, datorită marcajelor rutiere proaspete, care intră în contrast cu culoarea neagră a asfaltului proaspăt turnat. O filmare realizată cu drona pe toată lungimea bulevardului arată în detaliu rezultatul lucrărilor care au durat mai bine de un an, pe una dintre cele mai importante artere rutiere ale orașului.

Boc: „Că ești la Munchen, Bruxelles sau Cluj, practic e aceeași infrastructură”

Primarul Clujului susține că acest bulevard a fost realizat la standarde europene, astfel că, indiferent că „ești la Munchen sau la Bruxelles sau că ești în Cluj, practic este aceeași infrastructură”.

„Strada arată de nivel european, că ești la Munchen sau la Bruxelles sau că ești în Cluj, practic este aceeași infrastructură, cu sinceritate vă spun. Avem 144 de arbori plantați, care se adaugă la cei 100 existenți deja. S-a amenajat un scuar în locul parcării din fața Bisericii Sfântul Petru, un spațiu public extrem de atractiv și care ridică calitatea vieții în zonă”, a mai spus primarul, într-o emisiune radio.

Bicicliștii clujeni semnalează nereguli privind pistele

Pe grupurile de specialitate și pe rețele de socializare, mai mulți bicicliști s-au plâns de pistele de biciclete amenajate în cadrul proiectului, arătând că lățimea lor nu este suficientă raportat la standardele internaționale de amenajare a acestora, iar vopseaua cu care este acoperită pista este denivelată și nu are finețea pe care ar trebui să o aibă pentru folosirea ei.

Printre cei care au criticat pistele se numără și avocatul Radu Mititean, Director Executiv la Clubul de Cicloturism „Napoca” și președinte al Federației Bicicliștilor din România, care a arătat, într-un comentariu la o postare a monitorulcj.ro, următoarele deficiențe:

„Lățimea minimă utilă de 1,5 metri pe sens, spațiile laterale de siguranță față de carosabil respectiv trotuar, continuitatea (se întrerup în mod repetat), suprafața de rulaj care în loc să fie fină (dar aderenta, nu alunecoasă), este grosieră / indice mare de rugozitate.... semnalizare discordantă cu prevederile legislației rutiere, pentru că sunt delimitate cu marcaj discontinuu care indică faptul ca poate fi încălcat atăt de bicicletele de pe „pistă” cât și de vehiculele de pe banda întâi (în cazul acesta, mijloace de transport în comun), dar au pus indicator de „pistă de biciclete” care înseamnă că biciclistul nu are voie să iasă de pe pistă și că vehiculele de pe banda întâi (oricare ar fi ele, altele decât biciclete sau trotinete electrice) nu au voie să intre, nici măcar temporar, pe pistă”, a arătat acesta, într-un comentariu pe Facebook.

Sursa video: Legat de Cluj

