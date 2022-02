Skoda ar putea deschide fabrică de mașini la Cluj, în Parcul Industrial Tetarom V din Luna

Compania auto Skoda ar fi interesată să deschidă o fabrică în județul Cluj, în Parcul Industrial Tetarom V, de la Luna.

Skoda ar putea fi constructorul interesat de o inves­ti­ţie în România, la Cluj, potrivit datelor din piaţa auto, scrie ZF. Tot Grupul Volkswagen, tot pentru o uzină Skoda s-a mai uitat la România în anii 2018-2019, însă la acea vre­me decizia iniţială a fost aceea de a investi în Turcia. VW a renunţat ulterior la Turcia pe fondul evoluţiei regiunii, iar pandemia din 2020 a scos din discuţie orice investiţie nouă.

Pe de altă parte, Clujul tocmai a fost conectat la infrastructura vest-europeană de autostrăzi prin A10 Sebeş-Turda - există un singur tronson fără autostradă, în dreptul viitoarelor ecoducte pe A1 Deva-Orăştie, însă şi acestea vor fi construite în perioada următoare.

Mai mult, Clujul va fi legat de infrastructura vest-eu­ropeană şi pe o nouă cale ferată electrificată, pe care trenurile de marfă vor putea circula cu 120 km/h - Cluj-Oradea-Episcopia Bihor de 166 km, o investiţie de aproa­pe 1 miliard de euro în infrastructura feroviară prinsă în PNRR, astfel încât aceasta ar trebui să fie gata cel târziu în 2026 pentru a fi finanţată.

Amintim că, într-o conferință de presă avută săptămâna trecută, președintele Consiliului Județean Alin Tișe a afirmat că o companie de autoturisme ar fi interesată să preia Parcul Industrial Tetarom V de la Luna încă de la început, pentru a dezvolta acolo o fabrică.

„Avem mai multe solicitări, dar avem un operator, un agent economic, o firmă importantă, care dorește să încă din faza aceasta tot parcul Tetarom de la Luna. Vă pot spune doar că este în domeniul construcțiilor de mașin, cam atât în această fază, și că se dorește preluarea celor 150 de hectare prinse în proiectul Tetarom încă din această fază. Am avut deja o discuție cu Primăria Luna, care furnizează terenul, primăria este de acord. Probabil, acest parc, mai repede decât am crezut noi, va fi ocupat. Există cereri mai multe, Tetaromul este la 53 de kilometri de Aeroportul din Cluj, 48 de kilometri de cel din Mureș, este la mijlocul drumului, are acces la drumul european și este foarte aproape de autostradă, nu mă miră interesul investitorilor pentru acest loc”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Proiectul, propus cu ani buni în urmă, a fost „înviat” în 2020, când Consiliul Județean a aprobat indicatorii tehnico – economici aferenți proiectului de investiții „Parc Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces”. Pentru realizarea acestor lucrări plenul Consiliul Județean Cluj a aprobat un buget multianual în valoare totală de 48.829.045 lei cu TVA inclus, defalcat pe o perioadă de trei ani. Parcul industrial Tetarom V va fi conectat atât la drumul național, cât și la Autostrada A3. În 2021, Consiliul Județean nu a alocat fonduri pentru Tetarom V, în contextul pandemiei de coronavirus.

